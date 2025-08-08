Tras las declaraciones de Yolanda Andrade sobre sus padecimientos degenerativos, los famosos reaccionaron y le enviaron mensajes
Durante la alfombra roja de la obra de teatro Leonardo, Leticia Perdigón, Carlos Bonavides, Aida Pierce y Lupita Sandoval, reaccionaron a las enfermedades degenerativas que padece Yolanda Andrade. Además de enviarle mensajes y consejos, otros aplaudieron la valentía y fortaleza de la actriz y conductora.
