Tu perrito también tiene su propio horóscopo: así influyen los astros en su personalidad

El horóscopo canino es una adaptación de la astrología tradicional que busca interpretar la personalidad, el comportamiento y las tendencias de un perrito según su fecha de nacimiento y el signo zodiacal que le corresponde.

Aunque no cuenta con respaldo científico, esta propuesta se utiliza de manera recreativa para describir características como el nivel de energía, la forma de relacionarse, sus gustos y hasta posibles reacciones ante distintas situaciones, basándose en las cualidades que la astrología asigna a cada signo. Esperanza Gracia brinda algunos detalles de esta tendencia.

Aries

Son animales afectuosos, sociales y nobles, pero también muy activos, impacientes e impulsivos, por lo que hay que vigilar siempre los posibles arrebatos que puedan tener. Tienen madera de líder, así que en su educación se les deberá marcar los límites de forma clara, ya que les cuesta obedecer y son muy inteligentes. Les encanta la naturaleza.

Tauro

Si tienes un Tauro en tu vida habrás visto que son animales muy cabezotas. Deberás educarlo con paciencia y en positivo o no lograrás hacerte con él. Son listos y tienen muy buena memoria. Cariñosos, valientes y decididos, se desvivirán por una caricia tuya. Tienen un excelente olfato y físicamente suelen ser perros muy resistentes.

Géminis

Tener un Géminis a tu lado te hará estar muy entretenido. Son despiertos, inteligentes, nerviosos y juguetones. Son grandes guardianes y les encanta la compañía. Deberás controlar la comida o la engullirán. Para tenerlos centrados deberás utilizar juegos de inteligencia, cosas nuevas que llamen su atención. Los juegos de olfato son muy adecuados, ya que bajarán su nivel de ansiedad.

Cáncer

Los canes nacidos bajo este signo son muy caseros, muy cariñosos y grandes defensores de su familia. No aceptan bien los cambios y suelen mostrarse demasiado apegados a sus amos, lo que puede desarrollar ansiedad por la separación. Conviene trabajar con ellos para que se sientan seguros y sepan que siempre regresaremos a su lado. Sensibles, inteligentes, sociables y dotados de buena memoria.

Leo

Como buenos Leo, son perros muy activos, enérgicos, cariñosos y algo celosos, con tendencia a ser posesivos y a convertirse siempre en el centro de atención. Son fieles y buenos guardianes, audaces y revoltosos. Muy inteligentes y brillantes, aprenden fácilmente si les dedicas un poco de tiempo. Muy buenos compañeros de juegos.

Virgo

Los encantadores Virgo son perros muy cariñosos, pacíficos, buenos e inteligentes, si bien algo testarudos. Les gusta la comodidad y te mirarán con esos ojitos brillantes en busca de tu aprobación. Conviene educarlos siempre en positivo, ya que tienden a ponerse nerviosos y pueden desarrollar miedo y ansiedad. Les encanta coleccionar juguetes y esconder sus premios.

Libra

Los alegres Libra huyen de los conflictos y son perros muy cariñosos y afectuosos que necesitan de la compañía humana. Hay que acostumbrarles desde pequeños a quedarse solos, ya que tienen tendencia a desarrollar ansiedad por separación. Les afecta mucho que te enfades con ellos o les castigues porque son muy sensibles. Una buena sesión de belleza les pondrá de buen humor.

Escorpio

Son valientes, alegres, enérgicos y muy inteligentes y astutos. Son perros muy leales con las personas que ama, a los que protegería con su vida si fuese necesario. A veces son posesivos con su territorio y su familia. Los juegos de olfato son muy adecuados porque les ayudarán a armonizar su arrolladora energía. No se deben potenciar, por el contrario, los juegos de fuerza que pueden aumentar su ansiedad y testarudez.

Sagitario

Muy buenos y generosos, aunque a veces algo cabezotas. Se entusiasman por todo y la inactividad puede generarles ansiedad. Si eres deportista, un perro Sagitario estará encantado de acompañarte en tus actividades. Adoran los juegos al aire libre, son leales y valientes, incluso algo temerarios en ocasiones. Les cuesta quedarse solos y sufren si no se les hace caso.

Capricornio

Si te apasiona la aventura, un perro Capricornio no te defraudará. Son grandes exploradores, valientes y astutos. Avispados, tenaces y con un gran olfato, en el campo disfrutan de lo lindo. Son muy inteligentes, pero tienden a ser posesivos y a establecer relaciones de fuerza. Los juegos de inteligencia y de olfato les ayudarán a tranquilizarse y los mantendrán equilibrados.

Acuario

Los perros nacidos bajo este signo son animales muy cariñosos y algo excéntricos, quizá un poco ladradores. Son buenos amigos y compañeros, aunque bastante selectivos. Son inteligentes y algo pasotas a la hora de recibir órdenes. Muy curiosos por naturaleza, les aburre la rutina, lo que puede hacer que tengan cambios de humor. Buenos con los niños. Conviene educarlos en positivo y ser disciplinados con ellos.

Piscis

Los perros de este signo adoran a sus amos y lo dan todo por su familia. Son animales generosos, tranquilos y muy sensibles. Hay que educarlos siempre en positivo, aprenden mejor con un premio que con una actitud autoritaria. Por lo general, les gusta mucho el agua y son grandes olfateadores. Si le dejas utilizar su nariz tendrás un perro libre de estrés.