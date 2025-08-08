Si eres joven y ya tienes canas, atención: esto es lo que le hace falta a tu cuerpo

Si ya tienes canas y apenas rozas los 20 años, es posible que haya una serie de factores en tu contra que puedes prevenir para los próximos años. Si bien una de las razones por las que te salen pelos blancos de la nada puede ser la herencia genética —es decir, que tus padres o abuelos también tuvieron muchas canas—, existen otras circunstancias que favorecen aún más la aparición de esta condición . ¿Cómo puedes prevenirla? Te explicamos los detalles.

Según la dermatóloga Abril Martínez Velasco, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las canas son una ventana al estado de salud de tu cuerpo. Es posible que falten vitaminas y minerales necesarios para que el organismo produzca de forma natural la melanina, sustancia que da color a tu cabello.

(ESPECIAL/Canva) Las canas salen por un montón de razones, no solo por la alimentación.

Sin embargo, estas no son las únicas causas. También puede influir el exceso de estrés —aunque los estudios aún no son concluyentes—, ya sea por falta de descanso o una alimentación deficiente, según expertos de la Cleveland Clinic. El consumo de tabaco también favorece la aparición de canas.

Alimentos que ayudan a prevenir las canas

En ese sentido, los expertos recomiendan consumir los siguientes alimentos:

Frutas crudas y orgánicas

Trigo

Cebada

Coles de Bruselas

Aguacate

Papa

Cebolla

Rábano

Zanahoria

Espinaca

Pepino

Si tus canas son producto de la herencia genética, puedes cubrirlas con shampoos especiales que no requieren teñir el cabello cada mes. En el mercado hay varias opciones que funcionan , ya que contienen pigmentos que se adhieren al cabello blanco y, con el tiempo, lo nutren para que recupere color.

(ESPECIAL/Canva) Puedes tapar las canas usando shampoo especial todos los días.

¿Cómo prevenir la aparición de canas en la juventud?