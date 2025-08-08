14 recetas fáciles que puedes hacer con pollo y no te llevarán casi NADA de tiempo
Checa las recetas rápidas y fáciles. Hay desde estofados sencillos hasta ideas con pechuga de pollo.
Cocinar pollo no es tan complicado como parece. De hecho, es uno de los ingredientes más versátiles y fáciles de preparar en la cocina, ideal tanto para quienes no tienen mucha experiencia como para quienes disponen de poco tiempo para cocinar. Por eso, aquí te compartimos 14 recetas rápidas con las que podrás ponerte a prueba y prepararlas cualquier día de la semana, desde la clásica pechuga de pollo hasta deliciosos guisados.
- Pollo a la plancha con limón
Solo necesitas pechugas de pollo, limón, sal y pimienta. Sazona el pollo, cocínalo en sartén caliente con un poquito de aceite y exprímele limón encima al final. (Lo puedes acompañar con arroz con verduras) ¡Vualá!
- Tiritas de pollo empanizadas
Corta el pollo en tiras, pásalas por huevo batido y pan molido, fríe hasta que estén doradas. Puedes comerlas con salsa o catsup.
- Pollo en salsa BBQ
Cocina las piezas de pollo en sartén u horno, y cuando estén casi listas, agrega salsa BBQ y deja que se caramelice un poco.
- Ensalada de pollo
Usa pollo cocido y desmenuzado, mézclalo con mayonesa, apio picado, sal y un toque de pimienta. ¡Perfecta para comer en sándwich!
- Pollo al ajillo
Fríe un poco de ajo picado en aceite, agrega el pollo y cocina hasta dorar. Pon un poco de perejil si quieres darle color. Puedes acompañarlo con pasta o arroz.
- Pollo en fajitas
Corta el pollo en tiras y saltéalo con pimientos y cebolla. Puedes comerlo en tortillas y con una rica salsa picosa.
- Pollo con verduras al vapor
Cocina el pollo y tus verduras favoritas (zanahoria, brócoli, calabaza) al vapor. Agrega sal y un chorrito de aceite de oliva.
- Tacos dorados de pollo
Usa pollo desmenuzado, rellena tortillas, dóblalas y fríelas hasta que estén crujientes. Acompaña con crema, lechuga y salsa de jitomate.
- Pollo en crema
Cocina el pollo, luego agrega crema y un poco de consomé en polvo. Queda suave y cremoso. ¡Delicioso!
- Pollo teriyaki rápido
Fríe el pollo en cubos y agrega salsa teriyaki lista. Sirve con arroz y verduras al gusto.
- Estofado de pollo fácil
Usa piezas de pollo, jitomate, cebolla, zanahoria y papa. Fríe la verdura, agrega el pollo, un poco de agua o caldo, tapa y cocina 30-40 minutos hasta que todo esté suave y con jugo. Si quieres que quede aún más rico, agrega unos tomates rojos tatemados y bien licuados con un toque de ajo y cebolla. ¡Riquísimo!
- Pollo al chipotle
Mezcla crema con chipotle licuado, cocina el pollo y vierte esta salsa encima. Puedes acompañarlo con una ensalada de espinaca, tomate cherry y rayadura de pepino.
- Brochetas de pollo
Coloca trozos de pollo en cubos, pimientos, piña en cubos y cebolla en palitos, sazona y cocina en sartén o parrilla.
- Pollo con pasta rápida
Cocina tu pasta favorita, agrega pollo en trozos, mantequilla, ajo y un poquito de queso rallado.