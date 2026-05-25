"¡No es mi maquillista!”, Fátima Bosch niega vínculos con Giovanni Laguna, presunto agresor de Miss Venezuela
Fátima Bosch rompió el silencio y negó vínculos de amistad con Giovanni Laguna, Giovanni Medina y las críticas sobre su coronación en Miss Universo.
Fátima Bosch rompe el silencio tras el escándalo de Giovanni Laguna, quien fue detenido por la presunta agresión a Andrea del Val, Miss Venezuela Global 2025. Además, reaccionó a los rumores que la relacionan con Giovanni Medina y a las críticas que han rodeado su título de Miss Universo.