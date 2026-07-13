Fátima Bosch rompe el silencio sobre Giovanni Medina y reacciona a los rumores que la vinculan con Jude Bellingham
La Miss Universo dejó claro que no volverá a habalr del empresario y respondió con humor al “shippeo” con el futbolista inglés.
Fátima Bosch puso fin a las especulaciones sobre su vida sentimental y reiteró que no existe ningún romance con Giovanni Medina. Además, reaccionó con buen humor a su “shippeo” con el futbolista Jude Bellingham.También adelantó que, una vez que entregue la corona, dedicará gran parte de su tiempo a proyectos de filantropía.