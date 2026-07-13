“Aquí no vienen a dar lástima": Chef Édgar Núñez regaña a Flor y Jazmín por su ánimo decaído en MasterChef 24/7

La eliminación de Camila de MasterChef 24/7 dejó muy tristes a “Las guapas de barrio”, especialmente a Flor y Jazmín, pues era su amiga cercana y todo el tiempo estaban juntas. Sin embargo, el Chef Édgar Núñez no está dispuesto a tolerar que dejen de esforzarse y les recomendó que dejen de mostrarse débiles ante los demás, en especial si está en juego su permanencia, ya que tiene la sensación de que todas estaban tratando de arruinar sus platillos.