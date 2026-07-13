Jazmín se luce en el reto exprés con el Chef Édgar Núñez y gana VENTAJA en MasterChef 24/7 (VIDEO)

El Chef Édgar Núñez de MasterChef 24/7 organizó una divertida prueba exprés en la que los cocineros tuvieron que poner a prueba su resistencia y agilidad. Y la que se llevó de calle a todos y quedó como la ganadora indiscutible, fue Jazmín, quien tendrá una ventaja gracias a que fue la primera en acumular los 3 cocos obligatorios, venciendo en rapidez y habilidad a Antrax, Michelle, Claudia y Lancer. Mientras que Emmanuel quedó descalificado por intentar sabotear a Lancer.