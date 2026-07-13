Ponte Bonita: Looks rockeros la tendencia con estilo y personalidad
El espíritu del rock también se refleja en la moda. Durante una pasarela especial por el Día Internacional del Rock, la diseñadora presentó distintas propuestas inspiradas en este estilo.
Desde looks casuales para el día a día hasta opciones con inspiración punk y glam, la experta destacó que el negro ya no es el único color del estilo rockero. Tonos como el rosa, además de botas, tenis, paliacates y accesorios como collares, pulseras y anillos, permiten crear combinaciones modernas tanto para mujeres como para hombres.