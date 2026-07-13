Camila se despide de MasterChef 24/7 tras un reto de eliminación lleno de tensión

La cocina de MasterChef 24/7 vivió una de sus jornadas más intensas con la visita de Cositas, Nadia y Rafael Mercadante, quienes fueron los encargados de probar los platillos del primer reto. Tras enfrentar una prueba de alta exigencia, Camila no logró convencer a los chefs debido a fallas en la cocción y la ejecución de su platillo, convirtiéndose en la décima eliminada del reality culinario.