¿Quiénes serán los finalistas de MasterChef 24/7? Luis hace sus apuestas y NO considera a “Las Divas”

Todos los participantes de MasterChef 24/7 tienen la mira puesta en la final y ninguno se quiere quedar a mitad del camino. Y uno de los que sí se ve entre los mejores, es Luis, quien ya le confesó a Carmen y Daniela que realmente no cree que ellas vayan a estar en el top 3, pues piensa que hasta la semana 9, los cocineros más fuertes son Ixdit y Julio.