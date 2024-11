Acusan a ‘Lapizito’ de violentar a la influencer Fer Durán... ¡filtran pruebas!

Vaya escándalo en el que se encuentra envuelto Alfredo Ordaz Campos, mejor conocido como ‘Lapizito’, ya que su expareja, la influencer Fer Durán hizo pública la violencia que vivió durante la relación con el comediante.

Recordemos que hace un par de meses, Fer explicó a sus seguidores que su relación con ‘Lapizito’ fue una “verdadera tortura” que ya no soportaba, debido al maltrato psicológico y físico que catalogó como un “noviazgo tóxico”, esto durante una entrevista en el podcast de ‘Un tal Fredo’.

Por si esto fuera poco, hace unos días, la influencer hizo una publicación en Instagram en donde explicó a detalle las agresiones por parte de su expareja y aclaró que ya existe una denuncia en contra de él, por lo que teme de alguna represalia:

“No quería llegar a este punto de exponer las pruebas de las cosas tan dolorosas que viví, estoy intentando pasar la página y recuperarme un día a la vez, pero Alfredo Ordaz Campos sigue intentando hacerme daño a mí y a mi familia, lamentablemente nos informaron que está contratando gente para intentar limpiar su imagen desacreditando todo lo que expuse sobre él. Así que me veo obligada a sacar las pruebas de audio e imágenes de muchas de las cosas que hice si no las había sacado antes es porque hay una denuncia en proceso. En este momento temo por mi seguridad y la de mi familia así que lo hago completamente responsable de cualquier cosa que nos pase”, aseguró Fer Durán.

De la misma forma, Fer publicó un video donde se pueden escuchar los insultos de ‘Lapizito’, publicación que más tarde desapareció ya que la misma red social lo eliminó por su tipo de contenido, pero en dicha grabación se podía escuchar lo siguiente:

“De tu pu$% beneficio, María. Llegas y te quedas encerrada así y psiquiatra y psicólogo, estoy hasta la ver#$ porque yo te he dicho ‘ponte a trabajar’ y tu mamá te apoya en tu pu#$ psicólogo, en el pu%& psiquiatra y eso me tiene hasta la pu%& ver#$ porque sigues igual que esa pin&$% vieja, está siguiendo sus pu$%s pasos, de gente hue%&na que no vale ver#$", esto es un poco de las agresiones que se podían escuchar.

Cabe mencionar que, hasta el momento, ‘Lapizito’ no ha comentado nada al respecto.