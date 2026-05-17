Programa Completo 16 de mayo 2026 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana
Juegos, recetas deliciosas, sorpresas y lo mejor del espectáculo llegan a Venga la Alegría Fin de Semana para regalar una mañana llena de entretenimiento y momentos imperdibles para toda la familia.
Venga la Alegría Fin de Semana tiene todo para alegrar tu día con juegos, dinámicas, recetas imperdibles y lo más destacado del mundo del espectáculo. Una emisión llena de sorpresas y momentos especiales para disfrutar en familia.