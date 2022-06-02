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FOTOS | ¡Maribel Guardia cumplió 63 años llena de vida!

¡Maribel Guardia estuvo de manteles largos y celebró su cumpleaños 63 al lado de sus seres queridos! ¡Sopréndete cómo se mantiene tan bien la guapa actriz!

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS | Maribel Guardia
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