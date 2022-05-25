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FOTOS: ¡M'Balia está más que lista para su boda!

¡Platicamos con M’Balia, quien luce más que emocionada al lado de su pareja, Alex Tinajero, por su próxima boda de la que nos platicó un poco! ¡No te lo pierdas!

Por: Redacción Azteca UNO

FOTOS: M’Balia
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