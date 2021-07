FOTOS: Nuevos conceptos musicales y muchas sorpresas en Quiero Cantar.

Revive los mejores momentos de la tercera semana de Quiero Cantar.

La tercera semana de Quiero Cantar estuvo llena de emociones y sorpresas con los nuevo participantes que dejaron boquiabiertos a todos en el foro.

Lyn May, “El Muñeco”, Gaby Ramírez y Robbie fueron los nuevos integrantes que se unieron al reality llegaron con muchas ganas de triunfar, sin embargo, se notan las dos semanas de ventaja de sus demás compañeros.

Algunos participantes se recuperaron de su desempeño anterior y lucieron esta semana.

Por su parte, Anette recuperó sus buenas calificaciones gracias a su esfuerzo y empeño en cada tema, sin olvidar su dueto con Pato Borgetti con “El privilegio de amar”.

Laura G tuvo el apoyo de sus seguidores y con su profesionalismo logró buenas calificaciones de los jueces que le permitieron evitar la sentencia de esta semana.

La polémica no para en Quiero Cantar.

El Capi y Los Destrampados siguen siendo de los favoritos del público al tener las votaciones más altas de todas. El Capo interpretó en su primer día ‘A través del vaso’, mientras que nos puso a bailar con su segundo tema ‘Tus jefes no me quieren’. Y Los Destrampados cantaron ‘A mi manera’ de una forma que no los habíamos visto; y su siguiente tema quedó opacado por la polémica que aún viven con Horacio.

Otra de las participantes que tuvo mucha polémica con sus presentaciones fue Bella de la Vega, quien ya tiene un coach personal que le ayuda no sólo a trabajar su voz, sino su personalidad. Mientras que Las Sobrevivientes están mejorando en cada presentación, hecho que les valió ser las mejor calificadas de la semana.

