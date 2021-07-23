FOTOS: Quiero Cantar se llena de emociones y polémica en su segunda semana.

La segunda semana de Quiero Cantar llegó con muchas sorpresas y cambios que no esperábamos. Arrancamos con Mariano interpretando desde la tercera cuerda ‘Los luchadores’, que aunque recibió aplausos por la producción que montó, le recordaron que quieren verlo dar más con otro tipo de canciones.

El Capi nos sorprendió llevando a su amigo Román Torres para interpretar juntos ‘Botella tras botella’. Y Laura G cantó ‘Hacer el amor con otro’, donde su elemento principal de la coreografía la distrajo en sus notas en más de una ocasión.

Rey Grupero nos sorprendió y Curvy quedó sin compañero.

A Curvy y Rey Grupero no les fue tan bien cantando a ritmo de Juan Gabriel ‘Me gustas mucho’; y sorprendió todo cuando para su segundo día de presentación esta semana, no llegó Rey Grupero y Pato terminó cantando con Curvy, a quien le fue mejor que nunca en sus calificaciones con los jueces.

Las Sobrevivientes cantaron desde el fondo de su corazón ‘Te quedó grande la yegua’, y aunque hubo una que otra desafinación, en general estuvo bien. Sin embargo, para su segundo tema, ‘Yo no te pido la Luna’, lo único que les aplaudieron, fue su vestuario, aunque para la gente, son de sus favoritas y votaron por ellas para salvarlas de ser sentenciadas.

Anette tuvo una caída en puntos inesperada con el tema ‘Si una vez’, con el que hasta los jueces le hicieron ver más de un error, aunque para su segundo tema ‘Cuéntame’, se recuperó un poco, logrando que el público también le ayudara en puntos para no mandarla a sentencia.

Por si te lo perdiste: Los Destrampados se volvieron a rifar cantando ‘Chúntaro style’.

Los jueces siguen pidiendo a los participantes salir de su zona de confort.

Los Destrampados se rifaron una vez más con sus números musicales que nos pusieron a bailar a todos en el foro, aunque sin todo el consentimiento de los jueces, quienes les siguen exigiendo canciones más complicadas y en las que no se estén cuidando uno del otro.

También tuvimos dos números musicales que no esperábamos. El primero fue un reto que Horacio lanzó a los dos chefs para que cantaran un tema solos y salieran de su zona de confort. El ganador se llevó dos puntos para sumar a su resultado final de la semana. Además, nuestra juez invitada, Denisha, también se lució interpretando un tema.

Quiero Cantar estuvo lleno de emociones este viernes.

El segundo número sorpresa fue un homenaje a Yuri hecho por todas las mujeres que participan en Quiero Cantar. Y aunque empezaron con problemas técnicos, supieron salir adelante y nos dejaron un gran sabor de boca.

Este viernes se presentaron en el escenario Laura G, Roger y El Chino, Mariano y Bella de la Vega para convencer a los jueces y al público que votaran por ellos para continuar en este emocionante reality. La mayoría mostró un buen avance y sus ganas de seguir participando, pero tristemente uno tuvo que ser eliminado.

No te pierdas: Anette intentó salvar su participación con “Cuéntame”. ¡Así le fue!