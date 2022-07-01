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FOTOS | Semana llena de lesiones en Quiero Bailar.

Se fue una semana más de Quiero Bailar, y los críticos estuvieron más difíciles de convencer. ¡Revive lo mejor de cada día con esta galería que preparamos!

Por: Redacción Azteca UNO

FOOTS | Quiero Bailar
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