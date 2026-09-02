¡Dio la cara! Javier revela que salió con la hija de su novia antes de conocerla

Javier, novio de Yazmín, aparece en la clínica de emociones para hacer frente a las acusaciones de acoso de parte de Alexia, hija de su novia. Lo primero que revela es que, antes de andar con Yazmín, tuvo relaciones íntimas con Alexia, a quien ahora lo acusa de acoso. ¿Por qué Javier nunca le contó la verdad a Yazmín? Alexia pierde los estribos y la verdad sale a la luz.