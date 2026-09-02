Venga La Alegría | Programa 2 de septiembre 2026 Parte 2 | La conferencia de prensa de La Granja VIP Segunda Temporada y mucho más
La historia del atleta y conferencista Alex Roca, el Sin Palabras y todo lo que ocurrió al rededor de la conferencia de prensa de La Granja VIP Segunda Temporada. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 2 de septiembre 2026, parte 2: La historia del atleta y conferencista Alex Roca, el siempre impredecible Sin Palabras, la conferencia de prensa de La Granja VIP Segunda Temporada y la revelación de Manelyk como granjera. ¡Venga La Alegría!