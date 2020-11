Aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión: la primera entrega del escándalo que envuelve a Lupita Jones y a sus reinas.

Sofía Aragón sacó a relucir el maltrato que recibió de la ex Miss Universo mexicana.

Lupita Jones se encuentra en el ojo del huracán luego de que la actual reina de belleza mexicana, Sofía Aragón acusara a la Miss Universo 1991 de violencia.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Sofía aseguró que no sólo fue violentada, sino que también pasó dificultades económicas en su paso por el certamen de belleza.

“De la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación. Y la verdad es que creo que ya era tiempo de levantar la voz, y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última, y la verdad es que estoy intentando hacerlo como lo más sutil posible. Yo no quería hablar al respecto, no me atrevía, pero ustedes me lo preguntaron”, señaló.

En 2019 Sofía tuvo que reemplazar a Dorothy Sutherland como representante del estado de Jalisco, luego de que Dorothy se cansara de sus compromisos adquiridos con la corona y tras una larga lista de incumplimientos fue destituida como reina.

“Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal, Lupita me dijo ‘para ti no hay dinero, no hay apoyo, así que hazle como quieras’. Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal, o Nuestra Belleza, a la que no se le da un solo peso. Yo tuve que pagar todos mis gastos, de mantenerme, de mi comida, mi gasolina, todos los gastos necesarios para vivir en la Ciudad de México y poder seguir adelante con mi preparación”, reveló Sofía.

“Hay una persona en la organización que fue muy cercana a mí, mi coach motivacional, espiritual, y yo le hablaba llorando diciéndole, ‘Te enseño mi refri, vacío; te enseño mi cuenta del banco’, tenía 100 pesos, y ‘ya no tengo para comer’”, agregó la reina de belleza.

Aragón también contó que pese a sufrir endometriosis, la organización y Lupita Jones no la apoyaron, pues cuando ella necesitaba ir al doctor, Jones le decía “Sorry, no hay”.

“Regresé de Miss Universo y me dieron la oportunidad de hacer las Mañanitas a la Virgen y me dijeron ‘Tienes muchísimo talento en la conducción, queremos ofrecerte que te quedes con nosotros como conductora’. Y para mí fue que de verdad se me abrieron las nubes en un huracán, porque de verdad no les puedo explicar lo pesado que estuvo el que ves la cuenta hacia atrás y sabes que no hay apoyo”.

“En enero me dijeron queremos firmar contigo. Y yo estaba feliz, porque además mi sueño siempre ha sido el tema de la conducción, el tema de la actuación. Y le dije a Lupita muy emocionada. Le dije ese día, las personas pueden hablar por mí, pero el trato ni siquiera era lindo, porque yo hablé con ella directo y le dije, ‘Qué crees me están dando esta gran oportunidad, me están dando la oportunidad de ser conductora. Aun así, ustedes saben, ese mismo día Lupita me dejó de seguir de redes sociales, me bloqueó y tengo desde enero sin saber nada de ella”, reveló Sofía.

Ante las declaraciones de Sofía Aragón, Lupita Jones, quien también es fundadora de la organización Mexicana Universal, utilizó sus redes sociales para defenderse de la polémica y aseguró que ayudó a Aragón a superar sus traumas y vencer la depresión.

“Yo sé de dónde viene Sofía Aragón, yo sé quién es. Sé los traumas, la inseguridad con las que llegó. Sofía llegaba desgarrándose las venas, sin bañarse a la oficina, en depresión total por todo lo que decían de ella en las redes sociales”, dijo Lupita.

“Puedo contar la parte de todas las demás porque yo sé de dónde vienen todas y de qué pie cojean, desde la drogadicta, la alcohólica (…) Es mejor para ellas que yo no hable, y no lo hago porque no las quiero perjudicar, porque no es mi papel, porque yo sí empodero. Jamás buscaré cómo perjudicar a nadie, soy una mujer que construye, no destruye”, agregó la Miss Universo 91.

Lupita Jones también habló sobre la ausencia de Sofía en la próxima final de Mexicana Universal para coronar a la nueva reina.

“Está muy indignada y muy herida porque no va a venir a entregar su corona, hace unos meses una persona muy cercana a ella, que hasta ayer era cercana a la organización, es que ‘yo ya no quiero que mi imagen se relacione con concursos de belleza’.

“Y yo dije que cómo, ¿de dónde salió, cómo llegó a dónde está?, si pagaba porque la voltearan a ver y porque la pusieran en una pasarela, y llegó a este certamen que fue el que le dio una oportunidad y un reconocimiento y un posición, y ahora está muy indignada porque no va a venir a coronar, cuando ella lo dijo y confío en una persona que me lo dijo”, señaló Jones.

Pero Sofía no es la única que se ha sincerado sobre lo ocurrido en dichos certámenes, la ganadora de Nuestra Belleza México 2017, Denisse Franco, también usó sus redes sociales para hablar del tema.

“Breve comentario: No son horas de dar declaraciones, pero quiero decirles que en todo momento estuve tranquila porque sé que yo di lo que tenía que dar durante mi reinado, aunque se me acusara de indisciplinada con falta de compromiso (incluso por parte de la organización). A pesar de, agradezco infinitamente a la organización por haberme brindado la oportunidad de representar a mi país, fue una etapa muy importante, de mucho crecimiento y siempre voy a estar agradecida.

En cuanto a lo que menciona Sofía en su live, yo también les puedo decir que las cosas no son tan fáciles como las hacen ver y sólo las que vivimos la experiencia sabemos lo que hay detrás, no soy quién para juzgar ni estoy acusando a nadie, pero las cosas pudieran ser diferentes y obtuviéramos (sic) mejores resultados si hubiera una mejor comunicación entre cada integrante de la organización y se trabajara como un equipo dejando de lado el ego con el único objetivo de obtener esa corona, les aseguro que si las cosas fueran así ya tuviéramos (sic) otra corona para nuestro país”, señaló la sinaloense.

Denisse ya había hablado sobre su inconformidad, pero en ese momento no fue tomada en cuenta, sin embargo, muchos usuarios y exreinas de belleza señalaron que Lupita Jones entorpece el camino de sus aprendices rumbo a la corona.

Otras reinas como Cynthia de la Vega, Ximena Navarrete, Nebai Torres y Paola Torres se han sumado al apoyo de Sofía Aragón.