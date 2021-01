Danna Paola tuvo que lanzar de emergencia su nuevo álbum K.O. luego de que se filtrara. Te platicamos lo que sucedió.

En menos de un año, Danna Paola sacó 2 álbums. Una de las latinas más exitosas en todo el mundo. FOTOS

Si hablamos de mexicanos exitosos, emprendedores, talentosos y reconocidos a nivel mundial, ¡obvio que se nos viene a la mente nuestra querida Danna Paola! Y es que desde los últimos años la ha roto en todo lo que hace. Esta vez te hablaremos de su nuevo disco K.O. ¡sacó dos álbums en menos de un año! increíble lo que está logrando la cantante.

El éxito de Danna Paola durante la cuarentena.

Es verdad que todo el tema de la pandemia afectó a la mayor parte del mundo, restauranteros, negocios, artistas, conciertos... Pero muchos fueron visionarios, este es el caso de Danna. Fue una mujer muy responsable, así que estuvo en casa junto con su equipo y si bien ya tenía muchos éxitos en las listas de popularidad como “Mala Fama”, “Oye Pablo”, o “Sodio”, no se conformó con eso; el estar en casa, aislada del mundo exterior, con todo lo que estaba pasando, decidió plasmar todo en canciones, ¡y literal sacaba una canción cada mes! Cada una de ellas rompiendo las redes sociales y siendo hits en la radio y en las plataformas digitales. Además, hizo colaboraciones con artistas de talla internacional como Mika, Sebastián Yatra, Caly y El Dandee, Luísa Sonza, Aitana, ¡e hizo un tema para una película de la plataforma de stream más importante del mundo! Ah, y obvio formó parte de la familia Azteca siendo juez del reality musical más importante de Latinoamérica, La Academia. Danna Paola no se quedó quieta y la rompió en solo unos meses, todo claro, como una diva con diferentes cambios de looks; cara, cuerpatzo, pelatzo y actitud.

Danna Paola tuvo que estrenar de emergencia su nuevo álbum K.O. tras la filtración ilegal del mismo.

“K.O.”, el nuevo álbum de Danna Paola fue filtrado ilegalmente un día antes de su estreno oficial. ¡¿kha?! ¡Qué coraje! La cantante compartió con sus seguidores la noticia y contó sobre todo el shock que vivió, así como las acciones que tomaron las plataformas de música para proteger el material. “Sucedió algo muy loco hace rato que yo juraba,como artista o como persona, yo dije: ‘Meh, a mi esas cosas a mí nunca me van a pasar’ y, dicho y hecho en el lanzamiento más importante yo creo hasta el día de hoy en mi vida, en mi carrera, que es K.O., mi nuevo álbum, pues lo único que sé es que se filtró el álbum. Y yo entré en shock y grité y fue como muy loco, no podía creer lo que estaba pasando”. En cuanto a la protección del contenido, agregó: “Las plataformas, obviamente por proteger el contenido y para que saliera de buena calidad y todo, pues, lanzó el álbum antes de tiempo. Literal, un día antes. Por protección del contenido, en este caso Spotify, lanzó el álbum para proteger y que toda la comunicación se fuera directo a las plataformas ” ¡Pues sí, no era posible que la comunicación, reproducciones y visualizaciones se fueran a otros lados no oficiales!

Todo fue muy confuso y shockeante para ella, pero después pudo emocionarse, respirar y decir: ¡Bueno, por algo pasan las cosas! No se clavó y disfrutó su lanzamiento. En cuanto a K.O. dijo que la temática es sobre un rompimiento amoroso y está presuntamente basado en una experiencia propia. “Esto me dejó una gran lección, que es que, en cuanto estás más j*dido y más quebrado, hay cosas buenas que pueden salir de esto. Y yo saqué un álbum entero de algo que me venía rompiendo muy heavy. Pasé un momento muy difícil e hice un álbum entero”. ¡Claro! Qué mejor manera de desahogarte que haciendo lo que más te apasiona, en su caso, componer, crear cantar. Ahora la pregunta es, ¿para quién fue dedicado el álbum?

Sin duda como mexicanos estamos muy orgullosos de que una paisana sea tan reconocida, exitosa y talentosa. ¡Te apoyamos siempre, Danna! Mucho éxito con tu nuevo álbum.