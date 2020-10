Danna Paola la está rompiendo en la música y con sus mil looks increíbles. Te mostramos las FOTOS de la camaleónica actriz y cantante.

FOTOS looks Danna Paola

Danna Paola a su corta edad, se ha convertido en la chica más exitosa en Latinoamérica por su talento cantando, actuando, sus increíbles performance, colaboraciones, proyectos, carisma, belleza, sensualidad y con algo muy importante e impresionante, ¡por sus looks tan diferentes y camaleónicos!

Desde niña que protagonizaba telenovelas infantiles ¡se hacía de todo y siempre lucía completamente diferente! Muchos la recordamos con sus risos definidos y dos colitas, otros con pelo lacio, ¡e incluso con look de niño! Al ser tan pequeña, Danna no se involucraba mucho en sus looks, había expertos detrás diseñando su imagen para los distintos papeles que intepretaba, y ella lo disfrutaba mucho, le encantaba no ser la misma y le facilitaba el trabajo en su papel pues se sentía diferente, ¡hasta se puso brackets y se hizo trenzas durante mucho tiempo para uno de los personajes más famosos de su carrera!

Poco a poco iniciamos a ver su crecimiento personal y profesional, comenzó a hacer cosas diferentes, empezó a buscar caminos mucho más grandes y fuertes para ella, retos importantes. Se independizó y llevó su carrera a rumbos ya internacionales en los que se comenzaba a involucrar más en cuanto a su imagen. Danna es una chica muy creativa así que no le costó nada de trabajo encontrar sus looks preferidos, diferentes y muy de ella. ¡Y sí, la hemos visto con muchísimos looks diferentes en tan solo unos meses! Ha pasado del cortito más oscuro, al largo rubio, a las colitas con cuernitos, a lo ondulado, al fleco despeinado ¡y todo se le ve increíble!

Danna no solo ha dejado huella en el entretenimiento, sino también se ha logrado consagrar como un icóno de la moda con propuestas y tendencias arriesgadas por lo que también ha conseguido trabajar con algunas de las marcas más importantes del momento. Desde firmas deportivas, marcas de lujo y hasta de moda rápida. ¡Bravo, Danna!

¿Tú tienes un look favorito de Danna? Date una vuelta a su cuenta de Instagram para que los veas todos y te inspires, sin duda te van a gustar mucho, ¡son increíbles!