El amor está en el aire: Cristian Castro anunció su nuevo romance entre fuertes rumores de un posible embarazo.

El cantante confirmó su romance, pero del embarazo no ha dicho nada.

Tras la polémica por la fotografía donde se le ve bebiendo de un biberón, el cantante Cristian Castro da vuelta a la página para darle la bienvenida a cosas importantes en su vida: su nueva novia.

Fue a través de su cuenta en Instagram que el hijo de Verónica Castro presentó a Maite, su nuevo amor.

“Hola a todos! Después de mucho tiempo, años, de estar soltero, ustedes saben todo por lo que he pasado, mis fracasos sentimentales... Hoy Maite es parte de mi vida y quiero darle la bienvenida y que ustedes la conozcan, para todas aquellas personas que tienen dudas acerca de lo que está ocurriendo con mi vida personal. Lo que más deseo es que la vida nos brinde sus bendiciones. Los que me siguen con verdadero amor, sé que estarán igual de felices que yo. Muchas gracias a todos, gracias por evidenciar este amor, ustedes son parte también”, escribió Cristian Castro junto a la fotografía en la que aparece frente a la rubia, ambos usando lentes.

Hace unos días un popular programa de televisión reveló las primeras imágenes del “Gallito feliz” junto con una mujer que, en ese momento, se rumoreaba podría ser su nueva conquista.

La publicación ya cuenta con miles de likes y comentarios de amor y apoyo hacia la nueva pareja, incluso algunos comentaron “que envidia” sobre la mujer que está junto al intérprete de “Azul”.

Desde finales del 2020 ya comenzaban a levantarse las alertas del nuevo romance de Cristian Castro, pero no sólo eso, también se especula que Maite tendría cuatro meses de embarazo, incluso se cree que tendrán una niña que será llamada Sara Azul, pero estos rumores no han sido confirmados.

A mediados de diciembre el cantante le reveló a un programa de entretenimiento que deseaba retomar el camino del amor: “Pido volverme a casar, o por lo menos tener una novia súper padre para este año que empieza”, señaló Cristian Castro.

Romances de Cristian

El también hijo de “El Loco” Valdés ha estado casado en tres ocasiones: la primera vez fue con Gabriela Bo, matrimonio que duró solamente un año de 2003 a 2004. En 2005 se casó con Valeria Liberman de quien se separó en 2009 y con quien tuvo dos hijos: Mikhail Zaratustra y Simone Candy, por los cuales ocurrió todo un pleito por la custodia y aún hoy en día Verónica Castro lamenta no poder verlos.

Su tercer matrimonio fue con la violinista Carol Victoria Urbán, el cual duró únicamente 28 días.

Sin embargo, Cristian Castro tuvo otra hija fuera de sus matrimonios, Rafaella, nacida en 2014, fruto de la relación del artista con la colombiana Paola Erazo, de quien se sabe muy poco de su vida personal.

La última novia conocida del cantante fue la también colombiana Martha Muvdi en diciembre de 2019.

Fracasos que dejan factura

Hace unas semanas Verónica Castro expresó su tristeza por no poder ver a sus nietos Mikhail y Simone.

“Es una persona fea, me da mucha pena decirlo porque son mis nietos y sé que les va a doler porque es su mamá, pero por lo menos a mí me ha tratado muy mal, ha hecho las cosas muy feas y yo con ella no quiero tener ni siquiera un medio acercamiento.

“Me pongo de tapete con mis nietos, con las criaturas sí, pero con ella no porque le hizo mucho daño a su mamá, a su papá, a mí, y a mi hijo, por supuesto, todo, entonces, definitivamente no (iría a buscar a mis nietos a su casa)”, explicó Varónica sobre Liberman.

Mikhail está a punto de cumplir 13 años, mientras que Simone 15, y Verónica contó algunos detalles que llevaron a que su relación con Liberman se fracturara.

“No lo haría porque ella es muy grosera, es una mujer muy muy grosera, una vez casi le pega a su mamá, le habló muy feo, el día de la petición del matrimonio de Cristian Castro y yo ese día la regañé muy fuerte, le dije: yo no quiero que le des malos ejemplos ni a mi hijo ni a los que vayan a ser mis nietos, entonces te pido un favor: no le vuelvas a faltar al respeto a tu madre porque es como si me lo faltaras a mí o a cualquier mamá”, reveló Verónica.

“Se enojó mucho, me volteó a ver con mucho odio y después me enteré que hizo cosas muy feas cuando falleció su papá”, agregó la ojiverde.

También habló sobre su otra nieta, Rafaella, de quien sí está muy cerca y mantiene una buena relación con su mamá. “Hay una relación muy bonita, su mamá es muy inteligente”, señaló Castro.