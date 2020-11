El dueto más suspirado: Ángela Aguilar y Christian Nodal enamoraron a sus seguidores en “Dime cómo quieres”.

Los fans de los cantantes les han pedido un gran favor, ¿se podrá?

Sin duda el cantante de 21 años Christian Nodal es uno de los intérpretes de música Regional Mexicano más exitosos del momento, no hay semana en la que Nodal no sea nota, desde su sonado romance con la también cantante Belinda hasta sus éxitos musicales.

El pasado jueves, Christian estrenó el tema “Dime cómo quieres” junto a Ángela Aguilar, desde su estreno la canción ha sido un éxito en redes sociales, pues se ha convertido en uno de los favoritos del público y también como fuente de memes y comparaciones entre Ángela y Belinda.

Fue durante una entrevista en un programa matutino que Nodal reveló que siempre pensó en hacer dicha colaboración con Ángela, sin embargo, tuvo que pedirle permiso al papá de la joven estrella, el famoso cantante Pepe Aguilar, pues éste protege mucho la carrera de su hija de 17 años.

“Le pedí permiso a Pepe Aguilar obviamente porque cuida mucho la carrera de Ángela y yo le tengo mucho respeto y cariño porque toda la gira me trataron súper bien y me encantó la idea, y me gustó mucho. Yo sí estaba asustado porque pensaba que a lo mejor la canción no era la correcta, la indicada”, reveló Nodal.

El coach de La Voz también contó qué opinó el cantante “Por mujeres como tú” del tema en el que colaboró su hija.

“Me dijo que estaba muy bonita. Cuando le mandé la canción le gustó, le gustó mucho y luego me dijo ‘bueno pero hay que ver los arreglos musicales’. Y ya me puse a hacer la música, producir eso y cuando la terminé le mandé la idea”, señaló.

Christian añadió que se contactó con Ángela a través de Instagram para proponerle el dueto. La cantante contó entre risas que cuando Nodal le mandó la propuesta él mismo cantó la parte femenina con una voz muy aguda, lo cual le dio tanta risa que no se podía concentrar.

“Básicamente le mandó la canción y en esa canción pues yo obviamente no estaba ahí para grabarla; yo nunca la había escuchado, y Christian no tenía voz femenina para grabar mi parte. Así que entonces, él cantaba como hombre bien, así ‘Todo empezó cuando te vi pasar’, y de repente nada más lo hacía así altísimo, altísimo, altísimo. Lo raro era que no me podía concentrar”, narró Ángela.

Parece que para Christian todos los aspectos van viento en popa, pues mientras su nuevo tema es un éxito, su relación Belinda sigue sobre ruedas, pues la intérprete de “Luz sin gravedad” compartió un video en su cuenta de TikTok donde se puede ver a Nodal con un efecto de “cabeza gigante” mientras baila un tema de banda.

En tanto las redes sociales enloquecieron al ver a la parejita de “Dime cómo quieres”. Muchos de los usuarios les pedían llevar esa ilusión romántica a la vida real, pese a que Nodal tiene un romance con Belinda.

Otros más aseguraban que Christian y Ángela se ven mejor como pareja y que deberían darse una oportunidad de conocerse un poquito más.