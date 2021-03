ENTÉRATE EN FOTOS | Belinda fue una pieza clave en el autoestima de la actriz Grettell Valdez.

La estrella de la pantalla chica reveló que en el momento más complicado de su vida la novia de Christian Nodal la hizo sentir bella e importante.

Tiempo atrás la actriz Grettell Valdez ya había revelado lo difícil que fue para ella el proceso de separación del padre de su hijo Santino, Patricio Borhetti, pero recientemente, a través de una entrevista, la intérprete dio más detalles de los difíciles momentos por los que atravesó debido a este quiebre.

"Él me dijo que fue en busca de su Sol, entonces estuvo buscando su Sol. Yo tenía un bebé de 12 meses y me estaba muriendo, entré en depresión absoluta”, reveló la actriz.

La actriz de telenovelas también señaló que ella intentó rescatar la relación, incluso llegó a humillarse con este objetivo, y, aunque no lo logró, no se arrepiente de haberlo intentado.

“Me acuerdo cuando se llevaron a Santino y me volví loca: me metí a mi vestidor, gritaba, me azotaba. Agarré una botella de no sé qué era, empecé a tomar y le marqué a Ivana, una de mis grandes amigas, que la amo, y le dije: ‘Me quiero morir, no puedo con esto, pero no tengo la fuerza para matarme, no tengo los huev**¨*, no puedo con esto’”, agregó Grettell.

Valdez señaló que tras la llamada su amiga llegó pocos minutos después. “Me ayudó y de ahí no me soltó. Me ayudó a conseguir una psicóloga, a salir adelante. Me acuerdo que al segundo me marca (una productora) para decirme que quería que hiciera la antagonista con Belinda y Poncho Herrera, y yo le decía: ‘Estoy separada, estoy fea, estoy gorda, me siento mal y me vas a poner con una diosa’”.

“Yo fui a verla en contra de mi voluntad: ‘Vengo a agradecerte, muchas gracias, pero no es mi mejor momento’. Y ella: ‘Es tu mejor momento, porque esto es lo que te va a sacar adelante’”, narró la intérprete.

Además, Grettell reveló que tuvo a alguien que la estuvo apoyando en este oscuro proceso, y fue Belinda, quien la motivó constantemente para subir su autoestima y salir de su depresión.

“Es algo que siempre se lo voy a agradecer. Belinda todo el tiempo llegaba y me decía: ‘No manch**, ¿cómo tuviste un hijo y tienes ese cuerpo? Estás hermosa’. Todo el tiempo era de levantarme el autoestima, decirme cosas súper lindas, apoyándome. Ella fue la que todos los días me motivaba impresionante”, apuntó Grettell.

Grettell Valdez hizo otra fuerte revelación, pues en la entrevista contó que sufrió un aborto durante su matrimonio con Borghetti.

“Esto nadie lo sabe, pero nosotros, a los cinco años de casados, nos embarazamos y perdimos al bebé. Era niña y la perdí a los tres meses de embarazo. Fue tristísimo”, reveló la actriz.

“Al año siguiente, a los seis años de casados, volvimos a intentarlo y tuvimos a Santino”, contó.

Grettell y Patricio se conocieron en 2004 y se casaron pocos meses después. Ella se volvió a casar, esta vez con el empresario Leo Clerc, mientras que el conductor argentino le propuso matrimonio a una presentadora de televisión a finales de 2019 con quien ya tiene dos hijos.