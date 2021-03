Entérate en fotos: Larry Ramos dice que pronto aclarará tanta locura que se ha dicho sobre él.

El esposo de Ninel Conde está dispuesto limpiar su honorabilidad y ha salido a ‘dar la cara’ a través de la cuenta de Instagram que comparte con su esposa.

El nombre de Larry Ramos no ha dejado de estar en el ojo del huracán desde que se dio a conocer que había estafado a más de seis personas a través de su famoso esquema piramidal de inversiones.

Pese a que la prensa ha intentado ponerse en contacto con el empresario colombiano para que aclare todo lo que se ha dicho sobre él, éste había preferido mantenerse en silencio, hasta hace unas horas que decidió romper su silencio y dar la cara a través de la cuenta de Instagram que comparte con su esposa.

El esposo e Ninel Conde apareció radiante, sobre todo muy tranquilo afirmando que muy pronto aclarará la sarta de locuras que se han dicho sobre él.

“Estaré en este Instagram aclarando tanta locura que se ha dicho…”, dijo el empresario mientras hacía énfasis en que todo tiene solución, pero “Hay que se conscientes del tiempo”.

Larry Ramos aseveró en su video que el tiempo vale más que el oro de todo el mundo y como buen empresario sacó a relucir que sabe contar muy bien: “¿Cómo se gana el tiempo? Por lo general el promedio de vida es 80 años, tengo 35 me quedan 45, de los cuales la tercera parte me la pasaré durmiendo y la otra tercera parte me la pasaré trabajando, si Dios me da vida me quedan 15 años de vida consciente”.

El video de Ramos terminó con un mensaje muy contundente: “Señores la vida es corta, muy corta, ojo por ojo y todos nos quedamos ciegos”.

Estas declaraciones parecen llegar en el momento más complicado de su vida, cabe recordar que recientemente un juez de Miami, Florida, dictaminó desacato judicial en su contra, tras el juicio que tiene con Alejandra Guzmán, a quien habría estafado 4 millones de dólares.

Aunado al desacato, se dio a conocer un audio donde se puede escuchar a Larry Ramos pidiendo ayuda a los ex managers de Alejandra Guzmán para crear una imagen ‘de Santo’ ante Ninel Conde.

La idea de Ramos era que Cinthia Velarde saliera a desmentir todo lo que se dice de él y hacerle creer a Ninel que una persona (inexistente) es el verdadero estafador, mientras que él sólo era el intermediario.

Después de que se filtraron estos audios Larry ha salido a “dar la cara” y aunque no ha aclarado dónde está el dinero que le confiaron más de seis personas, entre ellas familiares, por lo menos se sabe que está ahí, sin esconderse…

