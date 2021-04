Entérate en fotos: Regina Blandón contesta críticas de su cuerpo con un crudo mensaje.

La estrella de la pantalla chica se sinceró con sus seguidores y contó lo difícil que ha sido para ella ‘aparentar ser una chica perfecta’.

Regina Blandón es actualmente una de las actrices más populares, pues ha protagonizado importantes películas en plataformas de streaming, sin embargo eso no la exime de ser blanco de críticas, incluso de ella misma, por lo que compartió un mensaje muy personal sobre la presión por tener un cuerpo perfecto.

Por medio de su cuenta personal de Instagram, Regina Blandón compartió pensamientos muy personales sobre la percepción que tiene ella misma de su cuerpo, así como la exigencia que tiene que vivir todos los días.

La estrella de la pantalla chica aseguró que lleva lidiando con estas inseguridades desde que era pequeña: “Diario me levanto a pesarme y no saben lo de la v**a que me hablo. Y desde muy chiquita me dicen: ‘bueno, es que a lo que te dedicas tú SIEMPRE tienes que verte de cierta forma, siempre te tienes que cuidar, siempre ‘arreglada’, siempre fit’ y ‘ay, qué bueno que enflacaste, te ves MUCHO mejor’”.

Regina Blandón a sus 29 años de edad, fue la portada de la revista “Central” en el mes de la mujer.

La actriz y comediante habló de los estereotipos de belleza y la presión por mantenerse delgada: «Y no estoy en contra de ello, pero cuando uno no está en ese mood, o subió un poco de peso, o no tiene cierta complexión aunque le eche todas las ganas del mundo, o nomás no le da la vida para estar “de cierta forma”, no tiene por qué sentirse de la ch*****a, ¿no?”.

En la publicación que hasta el momento cuenta con casi 500 mil likes, Regina habló sobre el esfuerzo que ha tenido que hacer para “ocultar” defectos de su cuerpo.

“Cuando tengo un casting, lo primero que pienso en automático (y no es superficialidad, son años de operar así) es: “qué me voy a poner para que no se me vea alguna ‘lonja’, en vez de pensar en lo que más me p***s gusta hacer que es actuar”, expresó la hija de Roberto Blandón.

¡Regina Blandón nos acompañó en el foro y nos platicó sobre su carrera artística y sus proyectos laborales!

Regina Blandón, indicó que ha sido blanco de críticas: “El otro día me comentaron en una foto: ‘Enseñándonos la lonja’ y no he parado de pensar en lo de la v***a que estamos”.

Con el mensaje, Regina compartió fotos en ropa interior en donde aseguró que después de verlas, no se sintió cómoda: “Estas fotos me las tomé hace poquito mientras me arreglaba (qué palabra de la c***a usamos para hablar de cuando nos maquillamos o nos peinamos, como si antes uno estuviera descompuesto). Estaba cantando y bailaba sola y estaba muy contenta y dije ‘mira, me siento guapa hoy, la verdad’ y me tomé las fotos y seguí con mis actividades...”

Y siguió... “Las vi al día siguiente cruda y en ch**a dije: ‘es que qué h**os: se me ve gorda la pierna, es que la panza, es que la lonja de atrás, es que debería estar más flaca, es que por qué no le echo mas ganas, bla bla bla...’ Y así he sido toda la vida conmigo”.

Por último, Regina confesó que no compartió ese mensaje para hacerse la víctima, sino para hacer a un lado esas ideas preconcebidas: “poner afuera que nos podemos ver como queramos, que nos tenemos que tirar más buena onda (sobre todo a nosotros mismos) y que ch**e a su madre quien quiera opinar sobre el cuerpo del de al lado (empezando por mandarnos a nosotros mismos al c***e)”.

Regina Bland´´on es parte de la serie ‘Mirreyes vs Godínez’