Hermano de Zudikey la defiende luego de que se dijera que ella y Patricio son culpables de la desunión de los Titanes.

Zudikey es una excelente persona, “es muy fácil hablar de alguien cuando no está", dijo hermano de Zudy,

Desde hace algunos meses el equipo de Titanes ha estado teniendo muchos problemas internos, ¡todos los vemos en televisión! Pero ¿a qué se deberá? Hemos estado platicando sobre ello y muchos dicen que es por lucha de egos, otros dicen que hay personas que no apoyan, hablan detrás de sus compañeros y quieren sacar ventaja de todos los problemas, ¿cuál será la verdadera razón?

Las declaraciones de Pame Verdirame, ¡piensa que Patricio y Zudikey son los culpables de la falta de unión en el equipo!

Hace unos días pudimos platicar con Pame Verdirame que hasta entonces, era la última eliminada y traía información fresca de las tierras y las playas de Exatlón, ¡y lo que nos dijo nos impactó a todos! Declaró que Patricio Araujo y Zudikey eran los culpables de esta separación de los Titanes, “ellos son los responsables, no son frontales, han hablado de todos a sus espaldas y lo han visto, o sea, ellos han dicho cosas de Mati, de Heliud... han hecho muchas cosas así". ¡Zaaaaz! Mucho se ha hablado de Patricio Araujo, pero ¿también Zudikey está envuelta en todo esto? La respuesta de Pame fue SÍ. Y es que es su esposa ahora, así que está con él apoyándolo en todo momento, en las decisiones que toma, en lo que hace o no, de una u otra forma, está involucrada en todo esto...

Si pudieras eliminar a alguien del equipo rojo para que haya armonía de nuevo, ¿a quién sería? ¡Esto contestaron los atletas!

Un día después, pudimos platicar con más ex-integrantes del equipo de Titanes que también nos dieron su opinión. Caro Mendoza, Mariana Ugalde, Pame Verdirame y Patrick Loliger se enlazaron con nosotros para platicar al respecto. Llegó la pregunta que todos esperaban: Si pudieras elegir a un integrante del equipo rojo y eliminarlo para que regrese la paz y armonia, ¿quién sería? ¡BOOOOOM! Así o más directo. Caro Mendoza contestó que Patricio Araujo, Mariana Ugalde dijo que Carmelita, Pame Verdirame también opinó que Patricio y para sorpresa de todos, ¡Patrick Loliger confesó que sí, elegiría a Pato para salir! Wooooow. Y es que aunque es su amigo y lo quiere mucho, lo conoce bien y sabe que sí puede llegar a ser muy competitivo e intenso.

¡Los problemas siguen! El hermano de Zudikey Rodríguez la defiende en vivo en Venga La Alegría.

Después de las declaraciones que se han dado en torno a los problemas del equipo rojo, el hermano de Zudikey quiso hablar en vivo para aclarar situaciones y pedir respeto para los atletas, ¡pues claro, es su hermana! Todos defenderíamos a nuestros hermanos, pues los conocemos perfectamente y sabemos cómo son como personas. ¡El ambiente se calentó! ¿Qué dijo? Sigue leyendo y checa todas las fotos.

“Estamos consternados porque la imagen de grandes deportistas se está manchando, lamentablemente son deportistas de alto rendimiento, están en el programa, los ve todo el mundo y se quedan con cosas que no saben qué lo provocó o cómo pasó una situación. Más allá de todo eso, hay que entender y conocer a la gente antes de hablar”. Dijo el hermano de Zudikey.

A lo que Laura G respondió: “Nosotros no hemos inventado nada, ni de Pato, ni de Zudy, lo que vemos en la televisión es lo que está sucediendo”. Y es que es verdad, al estar en un reality show, todo el que participe, sabe que está expuesto y está grabado, ¡todos podemos verlo! El hermano de Zudy continuó diciendo que invitaba a que los conocieran y que convivieran con ellos, que no hablaran sin conocerlos; además, que no sabían el trabajo que les había costado ser olímpicos y destacar en sus deportes. “No es porque sea su hermano pero Pato y Zudy son excelentes personas, si le preguntan a la gente que convive con ellos, se van a dar cuenta”.

Nuestra querida Cynthia Rodríguez aclaró que no está en tela de juicio que sean grandes deportistas, ¡por algo están ahí! “A Zudikey tenemos el gusto de conocerla personalmente y es una persona increíble, el tema aquí y la polémica es todo lo que se ha hablado contra Pato y todos los problemas de Patricio, se han llevado a Zudy en el camino”. ¡Claro, al ser su esposa, también la involucran o culpan en algunas ocasiones! A lo que el hermano de Zudy dijo que para hablar de alguien, deben hacerlo de frente, no por atrás, ¿ustedes qué opinan?

William Valdés tuvo la oportunidad de estar en las tierras y en las playas de Exatlón, conocer la dinámica, conocer a los atletas y tener su propia opinión, ¡y no se quedó callado! Pues está muy decepcionado y molesto con todo lo que está pasando en el equipo rojo. “He tenido la oportunidad de estar ahí en los testimoniales, ellos se sientan frente a una cámara y hablan con el cora´zon en la mano, pero en el momento en el que Pato dice: yo me voy a encargar de separar al equipo, no es tirarle mala onda ni a Zudy, ni a Pato, son las acciones que ellos tienen, todo lo que pasa en el reality, sale de ellos”.

¿En qué terminará todo esto? ¿El equipo rojo continuará con problemas? Seguiremos contándoles todo al respecto.