Acuerdos no cumplidos, diferencias, grupitos, y discusiones. El equipo rojo cada vez más desunido, te contamos en FOTOS.

En Exatlón Titanes vs, Héroes, el equipo rojo cada vez se separa más, te contamos todos sus problemas internos.

Una vez más, ¡problemas en el equipo de Titanes! Desde hace unos meses, el equipo rojo se ha visto con muchos conflictos internos, especialmente en las eliminaciones, ¡y esta semana no fue la excepción! ¿Qué pasó en el último duelo de eliminación? Te lo contamos todito. ¡Sigue leyendo y checa todas las fotos!

La remontada COLOSAL del equipo azul.

Esta vez, los hombres del equipo azul y las mujeres del equipo rojo estaban en peligro, ¡y solo sería una batalla la que definiría quién le decía adiós a un compañero de avetura! Así que el juego comenzó y todo se veía gris para el equipo de Héroes, perdían un punto tras otro, mientras que el equipo rojo lucía aplastante. El marcador ya estaba 9-4 para los rojos, un punto más y la supervivencia era de ellos, ¡y los azules no tenían margen de error! Parecía todo perdido, hasta que llegó Doris a demostrar que sí se puede, dio su punto y le inyectó mucha energía y actitud a su equipo. De ahí Dan Noyola le siguió dando vida a los azules, luego Samara dio un punto impresionante ganándole a Mati, después Aristeo que ya había ganado dos puntos antes, perdió contra Keno, le siguió Cas, ¡y después de un marcador muy abultado, los azules lograron empatar y llegar a los relevos! Ana y Heliud corrieron por los Titanes, mientras que Ernesto y Cas corrieron por los Héroes. “MVP” y “El Niño Maravilla” volaron, Cas logró ganarle en tiro a Heliud, ¡y la supervivencia se pintó de azul! Así que las mujeres rojas estuvieron en riesgo.

Un acuerdo no cumplido. ¿Se están cuidando entre amigos?

Por tener el menor puntaje, le tocó ir al duelo de eliminación a Carmelita por quinta vez y a Pame Verdirame; como es costumbre, Mati Álvarez fue la mejor de la semana y la decisión de quién sería la tercera en ese duelo, quedaba en ella. Ana Lago siempre pensó que la mandaría a ella, mientras que Heliud lo dudaba, pues como equipo habían hecho anteriormente un acuerdo de que si alguna atleta nueva estaba en decisión junto con una que había entrado desde el inicio, siempre se elegiría a la nueva para ir a eliminación, ¡pero Ana presentía que esa decisión no se iba a respetar, y lo presintió bien! Llegando a la ceremonia, Antonio Rosique le dio la palabra a Mati, ¡y envió a Ana a batirse en circuito para ganarse su lugar! ¿Será que protegió a Jaz que es más su amiga? ¡Ana de inmediato no contuvo su molestía y externó lo que sentía! “Es chistoso, porque antes de que hicieran la disque votación, yo ya sabía que iba a ir, no me sorprende para nada, de hecho hasta me da mucha risa, pero estoy tranquila, desde hace tiempo estoy mentalizada y yo sabía que en cualquier momento que perdiéramos una supervivencia y que estuvieran tres rojas, yo iba a ser la señalada; aún y cuando desde un inicio se había llegado a un acuerdo como le pasó a Pato aquella vez en la lesión de Heliud. Sí me saca un poquito de onda, que una noche se me acercó Mati, me vio a los ojos y me dijo que iba a respetar esa regla, que iba a dar prioridad a los atletas que estuvimos desde un inicio, pues ya sabíamos que esto iba a pasar en algún momento...” ¡BOOOM!

El problema del equipo rojo desde tiempos inmemorables, ¡las medallas!

Comenzó el duelo de eliminación muy reñido, las tres atletas salieron a romperla, no se querían ir y se notó. Ana Lago se vio diferente a otros duelos, decidida y fuerte, así que comenzó ganando sus primeros duelos. Heliud, Pame y Ana por un lado y todos los demás por el otro lado apoyando a Carmelita. Las pasadas seguían y la que tenía más vidas era Pame, ¡salió inspirada y estaba dando excelente pelea, incluso mientras Ana y Carmela tenían 2 vidas, ella tenía 4! El juego hizo que cada una se quedara con 2 vidas, estaban dando todo por permanecer en la competencia, Ana le ganó a Carmela y la saltadora con garrocha, se quedó solo con una, ¡así que usó su medalla para tener una vida más y volver a quedar con 2 como sus compañeras! Ana perdió contra Pame y también decidió usar su medalla, ¡así que era como si empezaran de nuevo, las tres estaban empatadas con 2 vidas! Más adelante, Carmela se enfrentó a Pame, dejándola con una vida, ¡y su siguiente ronda sería con Ana! ¿Sería posible que su amiga la dejara fuera de la competencia? Antonio Rosique le preguntó a Zudikey si quería regalarle su medalla a Pame y dijo que no. Empezó el circuito y Ana que venía haciéndolo impecable, falló los tiros y dejó a Pame con vida. Al grupito de Mati no les pareció creíble, comentaron que la gimnasta se había dejado perder para mantener a Pame en el juego, ¿será? Ahora sí, llegó la controversia, ¡la medalla! Ana le ganó a Carmela y la dejó con una vida contra Pame, ¡ambas estarían con una sola! La máxima autoridad le volvió a preguntar a Zudikey por la medalla, y para sorpresa de todos, ¡dijo que sí se la quería regalar a Carmela y ella la aceptó! Recordemos que el equipo rojo había hecho pública su decisión de no regalar medallas transferibles cuando la eliminación era entre miembros del mismo equipo, únicamente contra los azules, ¡y ni Zudikey ni Carmelita lo respetaron! Recordemos también que Mati respetó esa decisión, y en la eliminación de su mejor amigo Mau, no le regaló su medalla y “El Hombre Mono” no tuvo oportunidad y quedó eliminado. ¡Qué fuerte! Así que como se imaginarán, los ánimos entre grupitos se prendieron aún más. Carmela le ganó a Pame y la dejó nuevamente fuera de la competencia. ¡Sin duda fue uno de los capítulos más fuertes en la historia de Exatlón México!

Los problemas continuarán en el equipo rojo.

En el avance pudimos ver cómo los Titanes platican de frente sus problemas y Ana Lago les deja claro que no son un equipo, ¡mucho menos una familia! ¡ZAAAZ! Además, Heliud culpa a Patricio Araujo de romper el equipo. ¿Se acuerdan cuando dijo que él se encargaría de dividir al equipo frente a todos? ¡Revívelo AQUÍ! Esto se va a descontrolar aún más, pero esperamos que los problemas de los rojos no afecte su desempeño, pues hay muy buenos atletas. ¿Quieres conocer todas las otras controversias que han existido dentro de los Titanes? Entra aquí, te contamos con detalles.