¿Quién es el culpable de que el equipo rojo esté desunido? Algunos ex-atletas de Titanes lo dijeron sin pelos en la lengua.

El equipo de Titanes y sus problemas internos.

Para nadie es un secreto que el equipo rojo de Titanes, ha tenido muchos problemas internos los últimos meses. ¿A qué se deberá? Muchos dicen que es por la lucha de egos, pues son atletas en su mayoría olímpicos, que están acostumbrados a ganar, son sumamente competitivos y su deporte es individual; así que les cuesta jugar en equipo. Otros dicen que hay personas que no apoyan, hablan detrás de sus compañeros y quieren sacar ventaja de todos los problemas, ¿cuál será la verdadera razón? Al principio de la temporada todos parecían estar felices, pero conforme fue pasando el tiempo, la convivencia y los retos al despedir a personas en eliminaciones, poco a poco se fueron desmoronando.

¿Quiénes no la han pasado nada bien en el equipo?

Una de las primeras, fue Carmelita Correa, pues se dijo inconforme con algunos miembros del equipo que no confiaban en ella, ¡y lo dijo directo a Zudy y Pato que consida grandes amigos! Ya que en puntos importantes, preferían que no pasara ella o no la apoyaban al ir con alguien fuerte de otro equipo. Rompió en llanto y dijo que todo lo haría por ella, y que lo verdaderamente importante es lo que ella piense de sí misma. Después la volvimos a ver unida con ellos y ahora, al estar en su quinto duelo de eliminación, Zudikey le regaló su medalla. ¿Habrá una reconciliación sincera?

Otra atleta que no la ha pasado bien es Mati. Se siente poco respaldada o apoyaba durante sus pasadas en los circuitos, sus compañeros piensan que su punto es seguro, ya que “Terminator” rara vez falla. ¡Pero es humana, también comete errores y quiere y necesita el apoyo de su equipo! Además, al ser siempre la número 1, le toca tomar las decisiones en las eliminaciones, y aunque siempre se toman en equipo, todos se le van encima al ser ella la portavoz. ¡Ha sido muy complicado para ella tomar decisiones correctas porque no se le puede dar gusto a todos! ¿Será que hay envidias?

Aristeo Cázares ha tratado de mantenerse al margen y no tomar partido con ninguno de los grupitos que hay en el equipo, ¡pero a veces es imposible! Especialmente cuando se trata de medallas y su hermano Ernesto. Sin duda Aris es el hombre más impacable del programa, ¡es por ello que gana todas las medallas individuales que le sean posibles! Pero ha comentado en varias ocasiones que para él, tener medallas es una carga, no una ventaja; ya que en su equipo no hay apoyo al usarlas, ¡siendo que cada quien las debería usar como quiera! En los rojos no es bien visto y genera problemas, como durante su temporada. Por eso se cree que ya no ha ganado medallas, no porque no sea capaz, sino porque no quiere tener problemas dentro del equipo. Además, algunos de sus compañeros piensan que cuando va contra Ernesto se deja perder para ayudar a su hermano. Ha demostrado que no es así, normalmente le gana, pero si “El Niño” le llega a ganar, es simplemente porque fue mejor. ¡Incluso sus amigos Patricio y Zudikey piensan eso de él! ¡Qué fuerte!

Otros que no la han pasado bien últimamente es Ana y Heliud. ¡Están separados de todo el equipo! Pues piensan que no hay equipo, que todos juegan de manera individual y a su conveniencia y no se respetan acuerdos. Así que están unidos ellos dos solos, ¿durarán mucho estando así?

¿Quién es el culpable de que el equipo rojo esté desunido?

¡Patricio Araujo! O al menos eso dicen sus excompañeros de aventura. Hace unos días, Pamela Verdirame estuvo como invitada en Venga La Alegría y contó todos los detalles sobre cómo se llevan fuera de cámaras los atletas del equipo rojo, ¡y dijo algo que nos sosprendió a todos!

Declaró que está peor de lo que se ve, que nadie tiene un mismo objetivo y no se está tratando de avanzar en equipo, sino de manera individual. Le preguntaron sin pelos en la lengua si Patricio Araujo y Zudikey eran los culpables de esta separación de los Titanes, a lo que Pam respondió: “Sí, ellos son los responsables, no son frontales, han hablado de todos a sus espaldas y lo han visto, o sea, ellos han dicho cosas de Mati, de Heliud... han hecho muchas cosas así". ¡Qué fuerte!

Mucho se ha hablado de Patricio Araujo, pero ¿también Zudikey está envuelta en todo esto? La respuesta de Pame fue SÍ. Y es que es su esposa ahora, así que está con él apoyándolo en todo momento, en las decisiones que toma, en lo que hace o no, de una u otra forma, está involucrada en todo esto. Pame agregó “Pato y Zudy me decepcionaron mucho, yo tenía un concepto muy diferente de ellos, yo cuando me fui la primera vez, era un equipo completamente diferente; sí éramos un equipo”.

El Capi no se quedó con las ganas de preguntar que si algunos eran diferentes estando frente a cámaras y estando a solas... ¡Y su respuesta fue que sí! Que muchos de ellos son muy diferentes cuando hay cámaras presentes, ¡pero no dijo nombres! Uy, así qué chiste...

Si pudieras eliminar a alguien del equipo rojo para que haya armonía de nuevo, ¿a quién sería? ¡Esto contestaron los atletas!

Patrick Loliger, amigo muy cercano de Zudy y Patricio, estuvo platicando también en Venga La Alegría al respecto, y sorprendió a todos, pues se mostró muy objetivo a pesar de su amistad. Se le preguntó su opinión sobre todo lo que ha declarado Patricio Araujo, a lo que él respondió. “Estando yo ahí, también de repente había veces que le decía, ¡Pato, no digas eso; Pato no hagas eso! Es una persona muy explosiva que en el momento la riega. Lo peor es que Zudy sale siempre ahí bañada... Al final, sí sé que es una persona que por ejemplo con los contrincantes, ha de ser muy difícil competir contra él, porque llega a ser muy intenso, demasiado competitivo pero ya a un grado que tal vez ya puedes llegar a explotar, como le pasó a Keno. (recordemos que Patricio y Keno llegaron a los golpes hace unas semanas). Pero también creo que son cosas que pasan y después todos volverán a estar unidos, estoy seguro que esto va a cambiar”.

Y llegó la pregunta que todos esperaban: Si pudieras elegir a un integrante del equipo rojo y eliminarlo para que regrese la paz y armonia, ¿quién sería? ¡BOOOOOM! Así o más directo. Caro Mendoza contestó que Patricio Araujo, Mariana Ugalde dijo que Carmelita, Pame Verdirame también opinó que Patricio y para sorpresa de todos, ¡Patrick Loliger confesó que sí, elegiría a Pato para salir! Wooooow.

No cabe duda que el equipo de Titanes no la está pasando muy bien, cabe destacar que nosotros no tomamos partido hacia ningún atleta o grupo, solo les informamos lo que se dice en redes sociales, lo que pasa al interior y lo que comentan los ex-integrantes del equipo. ¡Seguiremos informándoles de todo lo que sucede!