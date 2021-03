Kristal Silva confesó que estuvo a punto de morir, padeció bulimia durante varios años y ahora rompe el silencio.

Muchas veces vemos a las chicas que salen en televisión, muy bellas, perfectas y felices, ¡pero no es así! Son seres humanos igual que todos, que también han sufrido, les ha costado llegar a donde están, han pasado muchas situaciones y las personas desde casa no lo saben. Hace unos días, nuestra querida Kristal Silva, confesó que pasó cosas muy fuertes, ¡incluso que estuvo a punto de morir! Sigue leyendo y viendo todas las fotos, te contamos los detalles.

Conocemos a Kristal como una reina de belleza, con cuerpazo, simpática, segura y perfecta, ¡pero no siempre fue así! Platicó en el programa “Mimí Contigo” con nuestra querida Carmen Muñoz, ¡y confesó situaciones muy fuertes que vivió antes de tener los reflectores en su vida!

Antes de que fuera una reina de belleza, solía ser muy insegura, penosa y con problemas alimenticios como la bulimia. “Todo esto sin que mis papás se dieran cuenta, a los quince o dieciséis años y todavía terminando mi carrera. Pasé por un problema muy complicado durante mi vida. Mis papás me aconsejaban ir a un psicólogo, hasta tuve un accidente que me causó una hemorragia interna. Fue muy fuerte”. Dijo la conductora, pero, ¿qué pasó?

Kristal se operó el busto a los 21 años, y luego comenzó a vomitar, eso la llevó al hospital, en donde perdió más de dos litros de sangre ya que se le rompió un bazo y estuvo al borde de la muerte. “Salgo del quirófano y me habían dicho que era muy probable que me quitara el implante y tenía que estar así hasta que se me recuperaran los tejidos. Esperaba verme espectacular el día de mi graduación y lo primero que hago es levantar la manta y ver mi seno mutilado, no había manera de operarme de una forma estética”.

Afortunadamente pudo salir del grave problema en el que se encontraba, aprendió a quererse, a respetar su cuerpo, a comer bien y a entrenar con un especialista, y fue entonces como llegó a los certámenes de belleza, lugar en donde se le quitó la pena y la inseguridad, ¡los certámenes la empoderaron! “Entendí que soy bella. Es muy difícil contarlo porque lo recuerdo como si fuera ayer, pero cada día me vuelvo más fuerte para compartirlo a los demás. A partir de cuando estuve a punto de perder la vida un cirujano me lo dijo: ‘fue un milagro’. Me iba a dar un infarto en la cirugía”.

Muchos piensan que es delgada y se ve espectacular por genética, pero no es así, trabaja para sentirse bien, hace ejercicio y come saludablemente, ya es un estilo de vida. Ahora ama lo que es, por lo que ha trabajado y se siente muy orgulloda de todo lo que ha logrado.