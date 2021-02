FOTOS | Te presentamos el chismógrafo de Venga La Alegría. Los conductores sacaron sus trapitos al sol.

El elenco de VLA confesó hasta cuánto es lo máximo que han durado sin bañarse.

Sin duda el programa más divertido de la televisión mexicana es Venga La Alegría, y es que sus conductores son únicos, ¡todos son muy divertidos, se llevan increíble, se nota la buena vibra, y no tienen pelos en la lengua! Todas las secciones del programa son muy divertidas, pero hay una en especial que nos deja a todos con la boca abierta, ¡y es que hacen unas confesiones que uffff, encienden las redes sociales siempre! Por ello te presentamos el chismógrafo caliente de VLA. ¡Checa todas las fotos y la nota!

¿Cuál es el tiempo máximo que has durado sin bañarte?

Cynthia: Confesó que cuando hace mucho frío, se puede tardar dos días sin bañarse. ¿Le creemos?

Laura G: Dijo que todo un fin de semana, viernes, sábado y domingo, ¡sí, a muchos les pasa!

Kristal: Dijo que también 3 días máximo. ¡Pues claro, es una reina de belleza!

Anette: ¡Dijo que 5 días! Ay, no se hagan, ¡muchos lo han hecho!

Si tu novia se fuera por meses a Exatlón con puros hombres musculosos, ¿tendrías celos?

Pato: ¡Dijo que sí le darían celos!

Brandon: Él muy seguro dijo que para nada le darían celos, ¡esoooo!

Sergio: Tampoco le darían celos, pues confía en su esposa. ¡Awww!

Ricardo: Dijo que “uno no puede andar de celoso por la vida”, ¡así que tampoco le darían celos!

Capi: Confesó que la neta sí le darían muchos celos, ya que es muy inseguro y su cuerpo es uno de los más feos de la industria. ¡Ayyy, ya quisieran muchas! ¿A poco no?

Dale un consejo al nuevo novio de tu ex. ¡BOOOM! Qué complicado tema, ¡esto fue lo que respondieron!

Pato: “Cuídala mucho, no la dejes nunca por favor y trata bien a mi hijo”. ¡Todo un caballero nuestro querido Pato!

Brandon: “Corre mientras puedas”. ¡¿De plano?!

Sergio: “Aprende a bailar”. ¡Ah sí, por favor, amigos... aprendan!

Ricardo: “Regálale flores, trátala bien porque es una estupenda persona”. ¡Eso sonó a amor todavía, eh!

Capi: “Ahí dejé unas chanclas abajo de la cama, úsalas, carnal, todavía están buenas”. ¡Bien bajado ese balón!

¿Qué consejo le darías a la actual novia de tu ex? ¡Ahora contestaron las conductoras!

Laura G: “Ay, amiga, ojalá no te marchite... Porque las personas que se quejan tanto, terminan marchitándose, tú sigue siendo como eres y que nadie apague tu luz”. ¡Zaaaaz!

Cynthia: “Que tenga mucha paciencia y que respire profundo”. ¡Tssss!

Kristal: “No seas mala persona porque por algo te pasa lo que te pasa... Yo tengo el anillo y tú no”. ¡Eso hasta a nosotros nos dolió!

Anette: “Inocente pobre amiga, no sabes lo que vas a sufrir”. ¡No pues así o más clara nuestra querida güera!

Hay muchas otras confesiones, ¡te estaremos contando más cada semana! ¿Con quién te identificas mejor?