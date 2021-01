Las fuertes e íntimas confesiones del llamado Rey Grupero sobre su relación con la actriz Cynthia Klitbo.

Primero fue la hija de la actriz quien le sacó sus trapitos al sol, ahora lo hace su novio.

Desde que anunciaron su romance una foto que causó revuelo, la pareja conformada por la actriz Cynthia Klitbo y el “Rey Grupero” ha dado mucho de qué hablar y en esta ocasión se trató de un video compartido por el youtuber en el que se puede ver y sobre todo escuchar cómo duerme la intérprete.

Fue a través de si cuenta de Instagram que Luis Alberto Ordaz, verdadero nombre del influencer, compartió un clip en el que se pueden escuchar los fuertes ronquidos de Cynthia, incluso bromea con ella y le pregunta “¿Quién es Enrique, amor?” a lo que la intérprete le responde “No sé”, “Dijiste, Enrique te amo” replica el Rey Grupero.

Llevan una gran relación

Todo parece indicar que la relación va de lo mejor y que las bromas son una parte clave en su amor, incluso ya graban videos juntos, como uno en el que el youtuber aparece rodeado de mujeres vestidas de novia y Cynthia le da una cachetada con la descripción “Cuando tu esposa te cacha soñando bien rico y te haces bien pend***, gracias por grabar conmigo mi amor @laklitbocynthia”.

La pareja de ha vistió envuelta en mucha polémica no solo por su sentido del humor, también por la diferencia de edades que existe entre ambos, ya que la intérprete ojiverde tiene 53 años de edad, mientras que el influencer apenas 36.

Luis Alberto le dio una entrevista a un programa de espectáculos en el que reveló que, aunque Cynthia se encuentra en Perú, siguen fortaleciendo su relación.

“Es un mito, cuando existe el verdadero interés uno está tendido como bandido, puedes hacer otras actividades con ella”, señaló el youtuber.

¿Habrá boda?

También señaló que estaría dispuesto a llegar al altar con la actriz: “Sí, dicen que no hay quinto malo para ella, para mí sería la primera vez”.

El Rey Grupero fue explícito al explicar cómo es que siguen “tan cerca” estando tan lejos.

“Tenemos ciber encuentros, a ver si no me regaña, tiene un personaje que sale en una serie que me encanta y entonces le dije que un encuentro entre Dora y el Rey Grupero, lo estamos preparando”.

También confesó que se han grabado cuando están juntos en la intimidad. “Hemos grabado cosas y si se pudiera mostrar está muy loco. Tenemos una camarita chiquita, echamos una luz y está bien padre, eso es cuando estamos juntos y le agotamos la pila en un round”.