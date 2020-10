La polémica razón por la que Cynthia Klitbo y “El Rey Grupero” tuvieron que destapar su romance.

La pareja no confirmó si ya comparten el mismo techo, lo cierto es que sus amaneceres son muy candentes.

El día de ayer la actriz Cynthia Klitbo confirmó su romance con el youtuber Alberto Ordaz, mejor conocido como “Rey Grupero” luego de un mes de relación. La revelación la hicieron los protagonistas con una foto que generó polémica en la que aparecen muy cerca y aparentemente desnudos.

Tras darse a conocer el hecho, los internautas inundaron las redes con opiniones, sobre todo por la diferencia de edades, ya que la intérprete ojiverde tiene 53 años de edad, mientras que el influencer apenas 36.

La pareja reveló que decidieron hacer público su romance porque una revista lo publicó, pero enfocados a la diferencia de edad, cosa que no le pareció correcta a los enamorados.

“Por ahí nos estaban tratando de hacer un ‘revistazo’ pero feo, con la cara retocada para verme más grande, diciendo que le llevo 20 años, no le llevo 20, le llevo 16 (…) y entonces iban a hablar mucho de la diferencia de edad como si fuera un gran tabú y decidimos hacer nosotros la propia nota”, dijo Cynthia.

“Estamos en un momento en el que hay feminicidios, estamos con el movimiento de equidad de género y ahora resulta que a estas alturas del partido yo tengo que volver a nacer para ver si reencarno, me lo encuentro, que sea más grande que yo para que la gente sea feliz”, señaló la actriz en “Venga la Alegría”.

Tanto Cynthia como Alberto ya gritaron su amor a los 4 vientos, y fue éste último quien reveló cómo fue que se conocieron: “Tuvimos el placer de conocernos en un programa de la señora Lucía Méndez, yo me dedico a hacer bromas, pero también me dedico a hacer pinturas, hago una pintura y cuando la volteo se ve la cara de Lucía Méndez, entonces ahí andaba yo clavado porque en 5 minutos tenía que quedar la caricatura y de repente se levanta Cynthia y me agarra los calzones y ‘bolas’, me puso el calzón de brasier”, contó Alberto.

Durante su intervención, Cynthia puntualizó que la edad ya no debería ser un tema controvertido, además no se “Está robando a un chamaco”, señaló.

La intérprete también aseguró que se siente protegida con su nuevo novio “sí he tenido muchas parejas, pero generalmente se recargan en mí y de pronto es rico que me diga ‘mi amor, ¿cuánto necesitas para el súper?’ y protege mucho a mi hija”.

Sobre su pareja, Alberto abrió su corazón y dijo: “ella quiso conocerme, todo el mundo dice ‘no, el personaje del Rey Grupero es esto y esto’, yo quiero decirle a toda la gente que yo soy Alberto Ordaz, que ha sido bien difícil ser el Rey Grupero porque llevo un peso muy fuerte porque todo el mundo te odia, pero soy una persona que mantiene a su familia, mantengo a mi gente, quiero hacer mi vida como cualquier persona y la verdad es que soy un caballero en toda la extensión, ¿por qué? Porque mi madre me lo enseñó y es un personaje el Rey Grupero”.

“Yo aguato las críticas, pero con ella que no se meta nadie, hay dos que tres personas que se están metiendo, que no se metan porque van a encontrar a un león, porque para mí es lo principal mi familia y mi chaparrita”, dijo contundente el comediante.

Durante la charla la pareja no confirmó si ya viven juntos, pero como lo han dicho, lo que se ve no se juzga y esta frase despeja muchas dudas: “Primero nos levantamos y nos damos unos besotes diarios para sacar el estrés, después de los besos trato de hacer deporte, meditación, estar en contacto con el espíritu, y pues ser yo mismo, amarla, ser una persona leal con ella”.