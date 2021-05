Luisito Comunica confiesa que no le gusta nada el Escorpión Dorado.

Luisito Comunica vs. Escorpión Dorado.

Este fin de semana, el conductor Yordi Rosado, compartió en su cuenta de YouTube una entrevista que había estado esperando mucho, ¡la entrevista con Luisito Comunica! Que actualmente es el influencer más importante de Latinoamérica y uno de los m´ás importantes del mundo.

Platicaron de muchas cosas sobre “el pillo”, que siempre fue muy aplicado y estaba en el cuadro de honor y en la escolta durante su formación, que antes de ser famoso era maestro, cómo fue que inició literal de jala cables para sus amigos Ryan y Alex Strecci, cómo le ha devuelto a sus padres algo de lo mucho que ellos hicieron por él y su hermano, sobre el amor, ¡confesó que estaba listo para casarse! Pero para tener hijos aún no, aunque sí quiere una familia en un futuro, sobre sus viajes y momentos que no comparte en redes y los guarda únicamente para él, ¡muchísimas cosas muy interesantes! Pero un tema que se debía tocar, ¿hay rivalidad entre él y el Escorpión Dorado?

Hace un tiempo, el Escorpión Dorado subió a su auto a Luisito Comunica, ¡pero el youtuber no tuvo la actitud que todos esperaban! Se comportó serio, distante, seco y para muchos, hasta payaso. Por ello los internautas comentaron que “ya se le había subido la fama a Luisito”, que si ya sabía a lo que iba, debía entrarle a la diversión del Escorpión como todos los demás famosos que se suben a su auto.

Luisito nunca había comentado nada al respecto, sin embargo rompió el silencio, ¡no le gusta nada el contenido del Escorpión Dorado! ¡BOOOM! “No me sentí cómodo cuando me entrevistó el Escorpión porque su estilo no me gusta nada. Alex Montiel es mi amigo, nos llevamos chido, nos vemos relativamente seguido, todo bien, Alex Montiel todo chido, pero el Escorpión como tal, a mí si como que no me gusta”, dijo Luisito.

Incluso comentó que él tenía parte de culpa, pues nunca había visto los videos del Escorpión y no sabía exactamente de qué trataban, así que al subirse y comenzar a grabar con él, le cayó de sorpresa todo. No hay rivalidad, simplemente no comparten gustos.

