¿Quién es Alex Montiel, el hombre detrás del Escorpión Dorado?

Todos conocemos al “Escorpión Dorado”, ese personaje que nos hace reír siempre; pero pocos sabemos quién es Alex Montiel, el que le da vida. Te contamos más sobre él.

El “Escorpión Dorado” es uno de los personajes más famosos de los últimos tiempos, sus videos son súper virales y todos lo conocemos, ¡pero muy pocos saben quién es realmente! ¿Quién le da vida y cómo surgió? Te contamos los detalles, ¡checa todas las fotos!

¿Quién es Alex Montiel, el hombre que le da vida al “Escorpión Dorado”?

Alex es hermano de otro famoso youtuber mexicano, Gabriel Montiel “Werevertumorro”, su papá es abogado y su mamá socióloga. No es solo cómico, ¡es periodista, actor de doblaje y youtuber! Tal vez cuando has visto sus videos, te das cuenta que sus respuestas o conocimientos al entrevistar o contestar, no son de alguien sin preparación, ¡y así es! Estudió Periodismo en escuela Carlos Septién García, una de las mejores escuelas de periodismo en México. De igual forma, tomó otros cursos como dirección cinematográfica, guionismo y doblaje.

Desde antes de terminar la carrera, comenzó a tocar puertas para aprender y comenzar a trabajar. Alex Montiel trabajó para Carlos Loret de Mola y en varios programas de TV Azteca, ¡incluso fue reportero de espectáculos en Ventaneando con Paty Chapoy! “Todos los lugares en donde entré fue tocando el timbre, la puerta, metiéndome por la ventana o por la parte de atrás, nadie me ha regalado nada”, aseguró Alex.

Gracias al éxito que alcanzó su hermano menor, Alex decidió involucrarse en el mundo digital apareciendo en algunos videos de “Werever” ya con el personaje de máscara, los fans de Gabriel lo comenzaron a pedir y fue así como nació el “Escorpión Dorado”.

Al conocer a la persona detrás del personaje, ¡todos se sorprenden! Pues es completamente diferente. “El Escorpión Dorado es una representación de todo lo que odio y las personas cagantes que me topo en la vida. Es una parodia, una caricatura de ellos”, confirmó Alex en una entrevista con Yordi Rosado.

Comentó también que muchos seguidores tratan de enemistarlo con su hermano, ¡pero no lo logran! Pues es una de las personas más importantes de su vida, lo ama con todo el corazón y lo que logra le da mucho orgullo.

Sin duda, el éxito que ha tenido Alex con su personaje y con el otro canal que tiene en YouTube, en donde habla de cine, no llegó de la noche a la mañana, es algo que ha construído desde hace más de 10 años, ¡no por nada grandes artistas lo buscan para aparecer en alguno de sus videos!

Checa todas las fotos, ¡te presentamos algunos de los artistas con los que Alex ha tenido la oportunidad de compartir!

