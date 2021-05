¿Abuso de poder? Multan a Luisito Comunica por usar celular en Aeropuerto.

Mientras varias personas más usaban su celular en el Aeropuerto de la Ciudad de México, solo multaron a Luisito Comunica con casi 7 mil pesos mexicanos.

A través de sus redes sociales, Luisito Comunica contó la situación tan desagradable que estaba pasando, ¡pues lo multaron con casi 7 mil pesos por estar usando su celular! Te contamos lo que sucedió...

Luisito Comunica es multado en el Aeropuerto de la Ciudad de México por usar el celular.

Luisito regresaba a la Ciudad de México después de un viaje con su novia y mientras recogía su maleta, sacó su celular, como muchas personas lo hacen, para pedir un transporte que lo llevara a casa, ¡y ahí comenzó todo! Pues un policía del aeropuerto lo interceptó para pedirle 18 mil pesos, esto porque no está permitido usar el celular dentro del lugar, ¿qué qué? Así como lo lees...

El influencer documentó todo en sus historias de Instagram y de inmediato se convirtió en tendencia en Twitter, ¡pues nadie podía creer lo que estaba sucediendo! “Estaba esperando mi maleta en el aeropuerto y me van a poner una multa de 18 mil pesos por estar usando mi celular”, dijo Luisito en una de sus primeras historias. Después continuó grabando y mostrando cómo muchísimas personas en el lugar, estaban haciendo uso de sus celulares, esto porque se comunicaban con sus familiares para avisar que ya habían llegado, que ya iban en camino, o como él que pidió un transporte, ¡y únicamente a él lo estaban deteniendo y multando! "¿Por qué sólo a mí? No soy el único que está usando el celular hay más personas” Le decía Luisito a la persona que lo estaba deteniendo, mientras éste le decía “yo sé quién eres”. Por lo cual Luisito Comunica lo acusó de abuso de poder, pues no era posible que solo por ser famoso o por saber quién era, se le multara, mientras muchas personas más también usaban su celular.

Junto con su novia, fue llevado a una sala de detención, ¡en donde pusieron a 3 militares a cuidarlo para que no se fuera sin pagar su multa! Fue relatando paso a paso lo que iba sucediendo, el trámite tardó más de dos horas, esto debido a que le comentaron que el oficial que lo había detenido, no tenía el poder para multarlo pero fueron a buscar a alguien que sí tuviera dicho poder para hacerlo, ¡todo parecía una broma! Pero no fue así, al final tuvo que pagar una multa de 6 mil 930 pesos, ¿lo raro? No aceptaban tarjeta, solo pago en efectivo, ¡así que el youtuber deconfió y llegó a pensar que ese dinero se lo repartirían entre ellos! Le dieron un ticket que no se veía oficial pero al otro día revisó en el sistema y en efecto, ¡sí fue pagada de manera legal su multa!

¿Tú sabías esta ley de no usar celulares en el aeropuerto? ¡Incluso en la zona lejana de maletas? Ahora lo sabemos todos, ¡cuidado con las multas!

