Manelyk quiere dejar atrás su imagen de chica reventada de reality, para que la comiencen a ver como mujer exitosa.

Mane está viviendo otra etapa de su vida y quiere que sus seguidores la comiencen a ver diferente.

Manelyk González, mejor conocida como Mane, está viviendo una nueva etapa en su vida, ahora como empresaria. Esta vez quiere ser un ejemplo para las mujeres, quiere ser ejemplo de empoderamiento femenino y en lo personal, quiere lograr una estabilidad en todos los aspectos de su vida. Sabemos que esto te puede sonar raro viniendo de una chica irreverente y reventada, pero este año hizo pensar muchísimo a todos.

Pero, ¿qué emprendió Mane? Una marca propia de productos para embellecimiento, ¡y la lanzó junto al maquillista Víctor Guadarrama con el que tiene una amistad desde hace varios años, pues es el encargado de dejarla bella siempre!

“Estoy súper orgullosa, estoy súper contenta, sé que este año fue complicado, pero gracias a Dios yo tuve muchísimo trabajo y pude sacar este producto adelante con Víctor Guadarrama”, dijo Mane en una entrevista a un famoso medio. “Me ha costado un poquito de trabajo quitar esa imagen de chica reality que no sabe hacer nada, que solo tiene una neurona, es un proceso que he llevado y ahora soy empresaria, que he tenido muchos fracasos porque era primeriza y ahora me siento muy orgullosa de mi misma”.

Mane también ha dejado ver que todas las mujeres son bellas tal cual son, ¡y que nadie es perfecta! Recientemente se hizo viral por mostrar su cuerpo al natural, subió una foto en la que está con un bikini rosa, ¡y se le veían las estrías! Manelyk afirmó que no es perfecta, pero no por esto se tiene que avergonzar del cuerpo que cada uno tiene. ¡Eso, Mane!

¡La incluencer es una mujer que se ha superado! La hemos visto desarrollarse desde hace años y se ha esforzado mucho para lograr sus metas. Será complicado quitarse esa imagen de “chica reality”, pues es como todos la conocimos, pero no será imposible. Con arduo trabajo y esfuerzo, seguro lo logrará. ¡Mucho éxito, Mane!