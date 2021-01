¿Qué opina Mauricio Ochmann del nuevo novio de Aislinn Derbez? En FOTOS te contamos los detalles del romance.

Después de que Aislinn Derbez se divorciara de Mauricio Ochmann, la actriz está estrenando romance.

Mauricio Ochmann aceptó de manera muy madura, que su expareja, Aislinn Derbez, es libre de reahacer su vida. Además contó que por obvias razones, ya no aparecerá en la segunda temporada del reality “De viaje con los Derbez”.

El divorcio que sorprendió a todos, ¡parecían la pateja perfecta!

Los guapos actores decidieron divorciarse hace unos meses, ¡Mauricio le pidió el divorcio a Aislinn! Pero dejaron claro que continuarán unidos como una familia por el bienestar de su hija, Kailani. ¡No se olvidarían así como así luego de compartir sus vidas varios años! El amor no se va, se quieren y respetan, simplemente, como pareja ya no se entendían. Así que será normal verlos juntos a veces y hasta hablando sin problemas sobre la vida sentimental del otro. ¡Wow! Muchos deberían seguir su ejemplo, ¡hacer lo correcto por los hijos!

Mauricio no la está pasando muy bien, su padre falleció.

Mauricio Ochmann está pasando momentos difíciles, pues hace unas semanas su padre perdió la vida. Aunque era su padre adoptivo, lo amaba y respetaba como si fuera de sangre. El actor no dio detalles sobre la causa de muerte, pero dedicó un emotivo mensaje para recordar y despedir a este hombre tan importante para él. “Hace dos días partió mi primer padre adoptivo, un ser muy especial para mí, un ser que fue un gran maestro y me llenó de enseñanzas de vida a lo largo de su estadía en este plano terrenal”. Después de que esto pasó, se entera de que la madre de su pequeña hija, Ailsinn Derbez, tiene nuevo novio, ¡pensamos que tal vez estaría aún más triste! Pero todo lo contrario. ¡Qué maduro!

Mauricio Ochmann no necesita darle su consentimiento a Ailsinn, para que rehaga su vida.

“Para empezar, Ais no necesita aprobación mía. Ais está en todo derecho de rehacer su vida en el momento en que lo quiera hacer y así será en el momento en que lo decida”, dijo en una entrevista Mauricio. Además, abrió su corazón y contó cómo se encontraba... “En amor propio y disfrutando mucho a mis hijas”. ¡Eso es lo importante! Si no estás bien contigo mismo, no puedes estar bien con nadie.

Aislinn y Mauricio, parecían ser una pareja perfecta, pero el año pasado sorprendieron a todos cuando anunciaron su separación. Recordemos que al principio dijeron podría ser temporal; pero conforme avanzaron los meses se supo que todo estaba decidido y cada uno tomaría su camino, ¡claro, siempre manteniéndose como una familia por el bienestar de la pequeña Kailani! “Decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja”, dijeron los actores en su momento.

Desde entonces, se les ha visto enfocados en sus carreras, en sus proyectos y en su familia, llevando una relación muy sana y divirtiéndose como la familia que serán por siempre. Ochmann compartió hace unos meses cómo había cambiado su vida luego del divorcio, te lo recordamosAQUÍ. Todavía no se saben más detalles del novio de Aislinn, pero nos mantendremos atentos a todo lo que pase, ¡obvio, para contarles! Le deseamos mucho éxito y amor a ambos.