FOTOS | Mauricio Ochmann rompe el silencio y habla sobre su separación con Aislinn Derbez. ¿Cómo cambió su vida después del divorcio?

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El público y el Capataz ya eligieron a dos Granjeros los cuales se enfrentaron en el Duelo de Nominación de La Granja VIP. Te contamos quién ganó.
Niurka ya se quería ir, pero al otro día ya no. Manelyk señala que todo es parte de su estrategia y las Críticas de La Granja VIP ya analizaron esta situación.
El creador de contenido se apartó de todos para llorar a solas.
Las críticas de La Granja VIP creen que Rafa Mercadante no ha entendido el problema ni la gravedad de sus palabras y esto solo le está afectando con sus compañeros.
Rafa Mercadante parece querer conservar su papel de víctima y no supera su pleito más reciente que tuvo con Manelyk, por lo que ella le vuelve a poner un alto.
Después de la gran fiesta del 15 de septiembre, es posible que se te hayan quedado varios chiles en nogada, por eso debes guardarlos para que se conserven mejor
El slime transparente con glitter y detalles de colores que están inspirados en los personajes de Kpop Demon Hunters son una actividad divertida para estimular la imaginación de los niños.
Hoy es martes de Duelo de Nominación en La Granja VIP y Pascal Nadaud, el Capataz, dio su voto para Rafa Mercadante y dejó muy en claro sus motivos.
A unos cuantos minutos de iniciar la transmisión, Los Granjeros comenzaron a discutir una vez más.
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Suelen sufrir mucho por estas detonaciones, y estos son algunos consejos a tener en cuenta.
Es momento de comenzar a apoyar a tus granjeros favoritos antes de que sea demasiado tarde.
Prepárate para dar “EL GRITO DE MÉXICO” en compañía de nuestros conductores Alex Garza y Kike Mayagoitia, quienes nos llevarán de la mano en esta mágica noche.
Mantente bien informado con TV Azteca Hidalgo del 15 de septiembre 2026, de la mano de Leonardo Herrera.
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