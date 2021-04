“Se me cae la baba”: Ludwika Paleta abrió su corazón y contó cómo es Emiliano Salinas como esposo.

La estrella de la pantalla chica no sólo confesó que está enamorada, sino que ‘sacó la uñas’ por su marido: “Si la gente conociera a Emiliano dejaría de decir tantas tontearías”.

La actiz polaca Ludwika Paleta abrió su corazón y como pocas veces en su larga carrera, habló de su vida privada, en la que usualmente suele ser muy discreta.

En entrevista con un canal de YouTube la estrella de la pantalla chica habló de su esposo Emiliano Salinas y de los rumores que indican que su matrimonio no es tan estable ni tan bueno como parece.

Paleta indicó que contrario a lo que se especula, son una familia muy unida, respetuosa y amorosa, y se encuentran enamorados y felices.

Ludwika Paleta rompe el silencio sobre el escándalo de su marido Emiliano Salinas y una secta.

“Tuve la gran fortuna de conocer a un hombre maravilloso. Mira, se me cae la baba...nos amamos y nos disfrutamos y nos reímos juntos y nos enamoramos y tenemos unos hijos preciosos”, indicó la guapa esposa de Emiliano Salinas.

La actriz asegura que ella y su esposo son objeto de crítica ya que no sólo la señala por ser una actriz famosa, sino también por la relación que tiene con su suegro Carlos Salinas de Gortari.

“Yo siempre digo que si la gente conociera a Emiliano dejaría de decir tantas tontearías. Si yo estuviera en un matrimonio donde realmente me la pasara mal, en donde no estuviera feliz, en donde estuviera viviendo una cosa espantosa... yo creo que se notaría...cuando dicen cosas pues simplemente las veo como objetivamente... si duele, si cuesta trabajo. De pronto me entra mucha rabia pero también hay cosas que no puedo controlar ”, aseguró Ludwika Paleta.

Ludwika Paleta no quiere saber nada del tema de sectas sexuales en las que llegaron a relacionar el nombre de su esposo.

Además, Ludwika explicó que su esposo no es para nada celoso, pues sí así fuera, no compartiría algunas cosas de su vida en redes sociales: “¿Tu crees que si él fuera celoso yo haría todas las cosas que hago en mi vida?, no pues no. Si yo tuviera un marido celoso me tendría aquí y no podría vivir feliz y ser actriz”.

También la actriz de “Perfectos Desconocidos” recordó cómo fue su primer matrimonio con el actor Plutarco Haza: “Yo me divorcié muy joven. Para mí si fue muy liberador, yo estaba muy joven, yo tenía un niño chiquito por el cual tenía que estar bien y además yo tenía ganas de más cosas. Yo no tenía ganas de quedarme en mi casa llorando, yo tenía ganas de disfrutar la vida. Estaba en un gran momento”.

“Las experiencias se viven y si te sirve ching** y si aprendiste de ella mejor para ti porque entonces ya no vas a caer en el mismo hoyo”, dijo entre risas la polaca.

