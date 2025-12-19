inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¿Flor, Mauricio o Joss? ¡Así se vivió la Gran Final de Chef al Instante con un juez muy especial!

¡Se encendieron las parrillas y se alistaron los mandiles! Después de semanas de intensa competición, Flor Rubio, Joss y Mauricio Barcelata se enfrentaron en la Gran Final de Chef al Instante.

Videos,
Venga La Alegría

¡Se encendieron las parrillas y se alistaron los mandiles! Después de semanas de intensa competición, Flor Rubio, Joss y Mauricio Barcelata se enfrentaron en la Gran Final de Chef al Instante. Si bien se había anticipado que cocinarían a la parrilla, los finalistas se sorprendieron al conocer el ingrediente secreto. ¡No pierdas detalle del desenlace del reto culinario!

Tags relacionados
Chef al Instante

Videos