"¡Nos vamos a ir a temas legales!”, Grupo Forajido advierte sobre Cristian Nodal y la solicitud de registro de ‘El Forajido’

Mientras Cristian Nodal tiene pocos días para presentar las pruebas que respalden su solicitud de registro de ‘El Forajido’ ante el IMPI, el líder del Grupo Forajido reaccionó y contó cómo avanza el proceso. ¿Qué medidas tomaría Grupo Forajido en caso de que el IMPI falle en favor de Cristian Nodal? ¿Cómo podrían arreglarse Nodal y Grupo Forajido? Esto contó el líder de la agrupación, quien llenó de logios a Cristian Nodal.