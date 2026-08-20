¡El pleito entre Alejandra Guzmán y Ninel Conde volvió a encenderse!

Todo comenzó cuando ‘La Reina de Corazones’ acusó al ‘Bombón Asesino’ de haberse beneficiado del dinero que ella perdió en el fraude de Larry Ramos; incluso, aseguró que Ninel Conde habría pagado sus cirugías estéticas con ese dinero. Así reaccionó Alejandra Guzmán luego de que Ninel Conde negara haber tocado un sólo peso.