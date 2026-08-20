¡El pleito entre Alejandra Guzmán y Ninel Conde volvió a encenderse!
Luego de que Ninel Conde asegurara que no tocó un sólo peso del supuesto fraude de Larry Ramos a Alejandra Guzmán, ‘La Reina de Corazones’ reaccionó.
Todo comenzó cuando ‘La Reina de Corazones’ acusó al ‘Bombón Asesino’ de haberse beneficiado del dinero que ella perdió en el fraude de Larry Ramos; incluso, aseguró que Ninel Conde habría pagado sus cirugías estéticas con ese dinero. Así reaccionó Alejandra Guzmán luego de que Ninel Conde negara haber tocado un sólo peso.