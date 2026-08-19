Venga La Alegría | Programa 19 de agosto 2026 Parte 2 | La revelación de María Karunna rumbo a La Granja VIP Segunda Temporada y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 19 de agosto 2026, parte 2: Lauro firma contrato de exclusividad con Margarita McKenzie, la entrevista a la campeona mundial de Kung Fu Karen Panecatl, una increíble sesión de fotos para recién nacidos, las confesiones de los conductores en El Club de los Corazones Rotos y celebramos el Día de la Fotografía.

También, los mejores momentos de la eliminación de Sheila de Survivor México La Reliquia en Llamas, la revelación de María Karunna como granjera de La Granja Segunda Temporada y el reportaje de Samantha Núñez. Además, jugamos Sin Palabras y ¿Te Cae? ¡Venga La Alegría!