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Chef Isabel Carvajal LLORA al hablar de la experiencia MasterChef 24/7: ‘Les va a transformar la vida’ (VIDEO)

La “Maestra de Fuego” reconoció que cumplir sueños no es fácil, por lo que resaltó el gran apoyo que este reality significa

La Chef Isabel Carvajal rompió en llanto al recordar cuánto deseaba tener una mesa para comer a gusto y cómo ahora, gracias a MasterChef 24/7, tanto a los cocineros como a ella se les abrió un mundo de oportunidades que se deben aprovechar... ¡dejó un mensaje muy emotivo!

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