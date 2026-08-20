"¡Hemos recibido amenazas!”, el abogado de la hija de Carmen Salinas habla del pleito contra Saskia Niño de Rivera

Cibad Hernández emprenderá acciones legales contra el creador de contenido Peter Torres quien aseguró que el novio de Alicia Villarreal le envió mensajes comprometedores a su esposa. Así lo confirmó el abogado del influencer en exclusiva. Por otro lado, Gerardo Rincón desmintió una crisis entre Cibad Hernández y Alicia Villarreal. ¡Ojo a lo que reveló sobre el caso de Saskia Niño de Rivera y la hija de Carmen Salinas!