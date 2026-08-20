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"¡Hemos recibido amenazas!”, el abogado de la hija de Carmen Salinas habla del pleito contra Saskia Niño de Rivera

Tras anunciar que Cibad Hernández demandará a Peter Torres, Gerardo Rincón contó detalles del pleito entre la hija de Carmen Salinas y Saskia Niño de Rivera.

Cibad Hernández emprenderá acciones legales contra el creador de contenido Peter Torres quien aseguró que el novio de Alicia Villarreal le envió mensajes comprometedores a su esposa. Así lo confirmó el abogado del influencer en exclusiva. Por otro lado, Gerardo Rincón desmintió una crisis entre Cibad Hernández y Alicia Villarreal. ¡Ojo a lo que reveló sobre el caso de Saskia Niño de Rivera y la hija de Carmen Salinas!

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