“En redes sociales dudan de mi sexualidad”, David Zepeda habla sin filtros de sus preferencias sexuales
Al ser cuestionado sobre sus intenciones de ser padre, David Zepeda reaccionó y habló sin filtros de su sexualidad para aclarar todo de una vez por todas.
Luego de que preguntaran a David Zepeda si sus papás ya le piden nietos, el actor respondió sin filtros y dejó sorprendido a más de uno. Por otro lado, reaccionó a la reciente polémica de Charly López, quien asegura que el distanciamiento con su familia comenzó después de poner límites. ¿Cómo se lleva David Zepeda con su ex? Checa todo lo que el actor reveló a los medios.