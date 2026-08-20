“En redes sociales dudan de mi sexualidad”, David Zepeda habla sin filtros de sus preferencias sexuales

Luego de que preguntaran a David Zepeda si sus papás ya le piden nietos, el actor respondió sin filtros y dejó sorprendido a más de uno. Por otro lado, reaccionó a la reciente polémica de Charly López, quien asegura que el distanciamiento con su familia comenzó después de poner límites. ¿Cómo se lleva David Zepeda con su ex? Checa todo lo que el actor reveló a los medios.