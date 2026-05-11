¿Se aproxima el reencuentro? Esta sería la habitación de Inti en casa de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Christian Nodal volvió a alborotar las redes sociales tras compartir un video mostrando detalles de la habitación de su hija Inti dentro de la residencia que comparte con Ángela Aguilar en Texas. ¡Increíbles detalles de decoración! ¿Se aproxima el reencuentro de Nodal con su hija? Esto es lo que sabemos.